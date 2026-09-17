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EN SALTO

Negro destacó actuación de la Policía con la incautación de 700 kilos de cocaína y pasta base en 15 días

"Estamos muy contentos con la actividad de la Policía", aseguró el ministro del Interior durante su recorrida por Salto, donde inauguró la remodelación de dos comisarías.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, expresó este jueves su satisfacción por la incautación de unos 700 kilos de cocaína y pasta base en 15 días. "Estamos muy contentos con la actividad de la Policía", aseguró.

Negro fue consultado sobre el operativo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en una casa de Brazo Oriental en el que se incautaron unos 300 kilos de pasta base. El ministro se excusó de dar mayores detalles, porque la Fiscalía continúa con la investigación. "Para nosotros hablar de un procedimiento que se está desarrollando en este momento no nos resulta apropiado", indicó.

El ministro del Interior recorrió este jueves el departamento de Salto para inaugurar la remodelación de las instalaciones de la seccional 5ª y la nueva sede de la seccional 7ª de Villa Constitución.

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Negro sostuvo que las remodelaciones transmiten la sensación de que la Policía está más cerca de las demandas y las necesidades de la población.

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