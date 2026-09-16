Negro aseguró que seguirá operativo en Malvín Norte, mientras avanza investigación de violenta rapiña a mujer de 82 años

El ministro del Interior, Carlos Negro, manifestó este miércoles "mucha preocupación" por la violenta rapiña sufrida por una mujer de 82 años en Malvín Norte.

La víctima iba caminando por la vereda en Alto Perú y Taboba, cuando un delincuente en bicicleta se le acercó, le arrancó la cartera que llevaba colgada en un brazo, la tiró al suelo y fugó. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad .

Negro expresó especial preocupación por la situación en Malvín Norte, donde la Policía despliega un operativo con presencia de varios equipos de patrullaje. "Estamos presentes en el lugar, estamos tratando de evitar este tipo de hechos", indicó.

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El ministro se refirió a la investigación del caso y aseguró que está avanzada la identificación del delincuente. Negro sostuvo que está previsto mantener el operativo policial en Malvín Norte.

RUGBY SOCIAL

Negro participó este miércoles junto a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, de un torneo triangular de rugby con la participación de las selecciones de las unidades 1 y 6 de Punta de Rieles, y del complejo carcelario de Santiago Vázquez.

El programa se lleva adelante en convenio entre Pelota al Medio a la Esperanza y la Unión de Rugby del Uruguay para que las personas privadas de libertad puedan practicar el deporte. Juanche destacó el aporte en el cooperativismo, el trabajo colaborativo y la salud integral en el marco del proceso de reinserción social.