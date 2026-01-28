Negro ante Comisión Permanente por seguridad: "Estamos eligiendo el camino de las respuestas públicas serias"

El ministro del Interior Carlos Negro comparece este miércoles ante la Comisión Permanente , que lo convocó por la situación de inseguridad en el país. Allí, defendió el trabajo que viene desarrollando el gobierno y se refirió a las cifras presentadas esta semana, con "una mejora general" en los indicadores.

"Estoy convencido de que la seguridad pública se fortalece cuando se discute con seriedad, cuando se discute con evidencia, cuando se ilustra con la realidad y sobre todo con responsabilidad política y democrática", dijo y agregó: "Responsabilidad por decisiones tomadas, por el ritmo elegido, por los resultados, que empiezan a consolidarse en materia de seguridad pública".

"Es la principal preocupación de la ciudadanía, y una de las áreas donde más fácil se cae en el golpe de efecto, en la respuesta intuitiva, e incluso en las respuestas autoritarias y demagógicas", señaló el ministro, que primero pidió las disculpas por el siniestro que protagonizó la semana pasada y en el que se constató que no tenía la libreta de conducir vigente.

"Estamos eligiendo el camino de las respuestas públicas serias, sostenidas, basadas en evidencia, y quiero decirlo desde el comienzo. La seguridad pública no se resuelve en el corto plazo ni puede seguir siendo un botín de campaña electoral. Se construye con planificación, continuidad institucional y decisiones políticas firmes", resaltó.

Plan de seguridad

"Seleccionamos a los profesionales más capacitados para ocupar cargos considerados claves y conformamos los mejores equipos para llevar adelante esa estrategia. A nadie le preguntamos qué votaba, sino cuánto estaba dispuesto a aportar por la seguridad del país", dijo el jerarca sobre cómo vienen trabajando en el plan de seguridad al respecto del cual aclaro que lo que buscan es cambiar el modelo.

"Queremos un cambio de modelo. Una seguridad como política de Estado. Durante demasiado tiempo, la seguridad pública fue administrada atacando la coyuntura, que es muy necesaria por cierto, pero que no puede ser único y menos si esto implica cambios permanentes de enfoque, respuestas fragmentadas, poca evaluación y poca continuidad", añadió.

El ministro describió que la estrategia, con medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo, tiene "un plan nacional de seguridad pública, "con horizonte de diez años, basado en evidencia, diálogo social y aprendizajes acumulados".

"No parte de cero. Se apoya en lo que venimos haciendo desde el 1 de marzo. En capacidades ya existentes y en experiencias que demostraron resultados. Lo que hacemos es ordenar, consolidar y proyectar el futuro"

"Vale aclarar, debido a la insistencia en recurrir a banalizar el término planificar, que un plan es un instrumento de gestión que contiene objetivos, recursos asociados, metas y plazos definidos, responsables asignados, indicadores de seguimiento y mecanismos de evaluación".

Habló de la continuidad a la política pública carcelaria respecto a la Administración anterior, como ejemplo de que "es posible planificar y ejecutar más allá de las administraciones. Por todo esto es que los partidos políticos no llegan al gobierno con planes, sino con programas de gobierno, con una propuesta política que expresa la visión del país, prioridades y orientaciones estratégicas".

Sobre el proceso para el plan de seguridad, sostuvo que "no es un cambio impuesto desde un escritorio donde se escribe una lista de reformas legislativas. Y entrecomillas la palabra reforma, dado que muchas de ellas ni siquiera lo son y solo tienen un fin simbólico con nula incidencia criminal".

"Nuestro desafío es sostener lo que ya hemos puesto en funcionamiento, y convertir estas mejoras en algo permanente", dijo.

El ministro desarrolló cuatro puntos sobre el proceso de seguridad del gobierno y tienen que ver con "operativa territorial, información e inteligencia, formación y profesionalización, gobernanza e integridad".

La operativa territorial tiene que ver con el patrullaje en los barrios, con más "y mejor" presencia del Estado. En ese sentido, el ministro aseguró que hubo fortalecimiento durante el 2025, con el objetivo de que las comisarías sean "unidad territorial de referencia". Sobre el punto dos, se refirió a "decidir mejor para llegar antes", porque "una policía moderna no se sostiene solo con presencia".

"Trabajamos para que la información relevante llegue a tiempo, en formato útil y vinculado a acciones reales", aclaró.

Las cifras

"El año 2025 cerró con una mejora general de los indicadores de criminalidad, respecto a 2024, consolidando una tendencia de estabilización y de descenso en varios delitos de alto impacto", aseguró Negro en referencia a las cifras presentadas el lunes por el Ministerio del Interior. "Los resultados del 2025 son una señal alentadora. No son punto de llegada, son la confirmación de que cuando el Estado trabaja con método, sostiene rumbo y fortalece instituciones, el país puede avanzar", agregó.

Sobre homicidios, que marcó un descenso de 3,4%, de 382 a 369, señaló que es una "reducción ciertamente moderada" pero que el dato "es relevante por dos motivos". "Es el mayor descenso de 2022, pandemia, y rompe la estabilidad observada entre 2022 y 2024", dijo. "Es el máximo descenso en delitos de homicidio que se registra desde la pandemia hasta la fecha, y todos sabemos lo que incidió la pandemia en la baja de los delitos en general y en los homicidios".

"No obstante la tasa de homicidios de Uruguay sigue siendo elevada en términos internacionales, continúa duplicando el promedio mundial, por lo que la violencia letal sigue siendo el principal desafío en materia de seguridad pública que tiene este ministro, este gobierno y este país", aclaró.

Destacó también que esta administración aumentó de 5 a 10 la cantidad de indicadores que se publican para conocimiento de la población.

"La violencia letal y la doméstica siguen siendo los principales desafíos del país", indicó.

Además, adelantó que los índices de reincidencia carcelaria se publicarán anualmente.

En desarrollo.