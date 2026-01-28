Ministro del Interior pidió disculpas ante el Parlamento por siniestro de tránsito y reconoció los "errores cometidos"

El ministro del Interior , Carlos Negro, pidió disculpas a la ciudadanía ante la Comisión Permanente del Parlamento , este miércoles, por el siniestro de tránsito que protagonizó y el incumplimiento de reglas.

"Un suceso que ocurrió hace unos días, que terminó con un joven con algún tipo de lesión. No podemos más que hacer lugar al planteo del diputado, cuando en medios de prensa solicitaba que este ministro planteara las disculpas del caso", sostuvo, en la sesión a la que fue convocado por temas de seguridad, pero en la que también se le planteó cuestionamiento por este tema.

"Tiene razón el diputado Abdala, debo una disculpa. En primer lugar, la disculpa que no le debo porque se la di, a la familia y al propio chiquilín, en el lugar de los hechos, cuando acaecieron, y al día siguiente cuando fui a visitarlo a la sala del sanatorio donde hablé tanto con Ezequiel como con su mamá. Allí les reiteré la disculpa", indicó en referencia al joven motociclista lesionado en León Pérez y Capitán Basilio, luego de que el jerarca no respetara la señalización de Pare.

Entonces, extendió sus disculpas: "Quería esta circunstancia de reunirme con los legítimos representantes de la ciudadanía, que son los legisladores, y a través de ellos a la ciudadanía toda. Corresponde que un ministro que tiene un accidente como el que protagonizó y que incumplió alguna normativa reglamentaria, pida disculpas por la investidura que tiene con su carácter de ministro y así lo estamos haciendo", dijo.

"También queremos aprovechar esta circunstancia para reconocer los errores cometidos y hacerme cargo de ellos. Creo que el tener conmigo los comprobantes de la gestión de la renovación de la licencia para conducir, el resultado de la espirometría practicada, el certificado del pago de la multa. Lo que indica el liderazgo y la autoridad que ejercimos en el momento y en la forma que teníamos que ejercerla. Ordenar, exigir ser tratado como cualquier ciudadano y no tener ninguna prerrogativa. Esa fue la orden del ministro, esa siempre es la orden del ministro. Hacer cumplir las leyes y practicar la igualdad de los ciudadanos ante la ley como premisa, y eso se cumplió", añadió.

Esto en respuesta al diputado convocante, Pablo Abdala, quien se refirió a que esta situación "afecta su autoridad".

"Lo más importante para mí por supuesto es que Ezequiel se encuentre fuera de peligro y también que sea una oportunidad y un aprendizaje para quien habla, en el sentido, de que hay que ser muy estrictos a la hora de cumplir con reglamentos a la hora de conducir un vehículo, por lo que significa conducir un vehículo y cómo eleva los riesgos para uno y para los demás este tipo de acción".

Además, respondió al cuestionamiento del senador blanco Sebastián Da Silva sobre circular en auto sin chofer y sin custodia. "También hemos reflexionado sobre algunos hábitos y conductas, como puede ser la conducción. Que en el caso de una autoridad gubernamental, y más del ministro, y más del ministro del Interior, quizá, y como dijera el senador Da Silva días anteriores, también tiene que ser revisada, en cuando a si es conveniente que un ministro maneje su vehículo y no cuente con chofer, custodia, etcétera, que lo blinde de este tipo de circunstancias que después terminan afectando a la política en general", fueron sus palabras.