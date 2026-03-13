Alejandro Sánchez: "Siempre es bueno cuando el crimen organizado recibe un golpe de esta naturaleza"

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , afirmó este viernes que "siempre es bueno cuando el crimen organizado recibe un golpe de esta naturaleza" tras la detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en la madrugada en Santa Cruz, en Bolivia.

Sánchez aseguró que el hecho se debe festejar, "porque muchas veces nuestros países, nuestras democracias están asediados por el crimen organizado". El jerarca indicó que "es una buena noticia", teniendo en cuenta que el nombre de Marset aparece en la investigación de varias causas en Uruguay.

El secretario presidencial sostuvo que la colaboración entre las Policías y las Fiscalías para aportar recursos y evidencias para lograr la condena de Marset.

Sánchez recordó el episodio de la expedición del pasaporte al narcotraficante cuando estaba detenido en Dubái y aseguró que "en su momento quedaron muchas dudas con respecto a cómo se procesó su pasaporte y también los procesos que se dieron que están siendo motivo de investigación en la Fiscalía General".

Mencionó "la rotura de algún expediente que está relacionado con el caso Marset, particularmente lo que tenía que ver con las comunicaciones entre el subsecretario del Interior y la subsecretaria de Relaciones Exteriores". "Quizás también esto sirve para allanar el camino y encontrar más pruebas y que esas investigaciones avancen con mayor celeridad", agrego.

Sánchez afirmó que la investigación está en la órbita de la Fiscalía y expresó su confianza en la independencia y en la capacidad técnica del Ministerio Público para esclarecer los hechos.