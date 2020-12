Nacional retiró a sus jugadores antes de jugar con Aguada: "no podíamos exponer a los pibes", dijo Balbi

Los dos casos de coronavirus confirmados en filas aguateras, entre ellos el del sanducero Sebastián Izaguirre.

Nacional sufrió un brote de 15 positivos, pese a lo cual la Federación decidió que el partido ante Aguada debía jugarse.

El club tricolor tenía la opción de afrontar el pleito con juveniles o bien perder por no presentación.

En primera instancia, Nacional decidió no presentarse.

Luego anunció que sí lo haría. Pero cuando los equipos estaban en cancha, Balbi llegó al Antel Arena para retirar al equipo conocidos los casos positivos en Aguada y en coincidencia con la resolución presidencial tomada un rato antes, de suspender todos deportes practicados bajo techo.

Ante el hecho, Balbi argumentó: “Se confirmaron un par de positivos en Aguada y no íbamos a exponer a los pibes, pero justo el gobierno suspendió la competencia”

Además explicó el cambio de postura: . “La Comisión de Básquetbol dijo que no se presentaría, pero el tema era institucional por lo que como institución decidimos presentarnos y si había que perder, perder en la cancha. Pero no quisimos exponer a los pibes” .

"Me quedo sin palabras para explicar este papelón”, dijo Leandro García Morales, figura de Aguada.

El basquetbolista habló con la señal VTV instantes después: “Estos chicos no tenían que venir a hacer esto, los padres no pueden permitir que vengan. Todos tienen edad para ser mis hijos y no pueden estar haciendo una actuación cuando los dirigentes manipulan por atrás hasta último momento especulando con resultados deportivos”.

“Quedo todo desvirtuado, como a Nacional se le infectó el equipo se termina la liga", ironizó García Morales.

El jugador había subido a redes sociales un texto el 30 de noviembre en el que denunciaba a Nacional.

Después de la suspensión, dijo: “Todos los errores son de Nacional. Pasaron por arriba de la Federación para conseguir un permiso a través del Ministerio de Salud para jugar con un jugador infectado, el mismo no solo infectó a todos los jugadores de Nacional, sino que también lo hizo con los de Defensor Sporting y los nuestros. No se pueden hacer las cosas así y todavía se victimizan”, concluyó.