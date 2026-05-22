Peñarol quedó eliminado de la Copa Libertadores tras empatar 1 a 1 con el Corinthians de Brasil en el Campeón del Siglo.
Peñarol empató 1-1 con Corinthians y quedó eliminado de la Copa Libertadores
Peñarol comenzó ganando con gol de Maxi Olivera a los 18 minutos, pero Corinthians lo empató a los 62’. El aurinegro quedó último en la serie con 3 puntos.
El capitán aurinegro Maxi Olivera abrió el marcador a los 18 minutos, pero a los 62’ empató la visita por intermedio de Labyad.
De esta forma Peñarol quedó afuera de la Copa cuando aún le falta un partido por jugar, ante Independiente Santa Fe. En ese partido Peñarol buscará clasificar a la Copa Sudamericana.
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Peñarol tiene 3 puntos, Independiente Santa Fe 5, Platense 7 y Corinthians 11.
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