Peñarol empató 1-1 con Corinthians y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Diego Aguirre, Peñarol. Foto: FocoUy

Peñarol quedó eliminado de la Copa Libertadores tras empatar 1 a 1 con el Corinthians de Brasil en el Campeón del Siglo.

El capitán aurinegro Maxi Olivera abrió el marcador a los 18 minutos, pero a los 62’ empató la visita por intermedio de Labyad.

De esta forma Peñarol quedó afuera de la Copa cuando aún le falta un partido por jugar, ante Independiente Santa Fe. En ese partido Peñarol buscará clasificar a la Copa Sudamericana.

Peñarol tiene 3 puntos, Independiente Santa Fe 5, Platense 7 y Corinthians 11.

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