partido clásico

Nacional – Peñarol: en medio de un importante dispositivo de seguridad, así llegaron los planteles al GPC

El operativo policial transcurre con normalidad, dijo el Ministerio del Interior.

omnibus-llegada-gpc-dos
omnibus-peñarol-nacional-llegada-gpc
Foto: Punto penal, Canal 10.

Foto: Punto penal, Canal 10.

El ómnibus con el plantel de Peñarol partió a las 14:00 horas de Los Aromos, en Canelones, hacia el Gran Parque Central, en La Blanqueada. Durante el trayecto, pasó frente al Campeón del Siglo donde la hinchada organizó un banderazo.

La llegada al estadio tricolor, en La Blanqueada, fue a las 15:00.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1995192392421605553&partner=&hide_thread=false

En tanto, estaba previsto que el plantel de Nacional partiera desde Los Céspedes a la hora 14:15 hacia su estadio, donde lo espera el público tricolor. También llegó al Gran Parque Central, minutos después de las quince.

Foto: FocoUy.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1995193401378238672&partner=&hide_thread=false

El operativo policial transcurre con normalidad, dijeron a Subrayado desde el Ministerio del Interior a la hora 14:00.

Nacional y Peñarol juegan este domingo la gran final del Campeonato Uruguayo 2025. La primera serie resultó con empate 2-2 en el Campeón del Siglo el fin de semana pasado y ahora la definición está abierta.

El partido se jugará desde las 16:30 horas en el Gran Parque Central, estadio tricolor, en La Blanqueada, lugar en el que ya hay un operativo de seguridad importante.

De sus concentraciones, primero saldrá Peñarol alrededor de 13:50 horas; y luego lo hará Nacional, a las 14:15. Por razones de seguridad, primero arribarán los aurinegros al estadio.

Punto penal (Canal 10) informó los posibles equipos de cada uno.

Nacional jugaría con Mejía, Ancheta, Coates, Millán, Romero, Oliva, Boggio, Rodríguez, López, Gómez y Carneiro.

Y Peñarol con Cortés, Milans, Gularte, Herrera, Olivera, Remedi, Sosa, Trindade, Fernández, Silvera y Arezo.

El árbitro del encuentro será Gustavo Tejera. Sus asistentes serán Carlos Barreiro y Agustín Berisso, mientras que el cuarto juez será Andrés Martínez. En el VAR estarán Diego Dunajec, Daniel Rodríguez y Héctor Bergaló.

En caso de que Peñarol salga campeón, no habrá entrega de premios en el lugar, sino que será otro día y eso lo definirá el club más adelante. Si Nacional es campeón, la premiación se desarrollará con normalidad con su público.

