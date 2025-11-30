RECIBÍ EL NEWSLETTER
Nacional – Peñarol

Zona de exclusión, vallado y doble control en La Blanqueada: así es el operativo de seguridad por el clásico

Habrá vallados y zonas de exclusión vehicular totales desde las 12:30 horas. También se implementará un sistema de doble control de acceso, anunció el Ministerio del Interior.

Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.

El operativo se activó a las seis de la mañana y al mediodía comenzará la colocación de vallados para la zona de exclusión vehicular en La Blanqueada. El dispositivo abarca el cuadrante avenida 8 de Octubre, Estero Bellaco, Monte Caseros y Pedro Olmida.

El ministerio informó el viernes que implementará doble control de acceso; en el primer anillo habrá pórticos, donde se verificará que la persona cuente con la entrada y la documentación. Y el segundo anillo será el de las puertas del estadio, adonde solo asistirá público local. Allí se controlará nuevamente las entradas y documentos. En ambas instancias habrá cámaras de reconocimiento facial, para evitar que los impedidos asistan al partido.

Foto: Punto penal, Canal 10. Previa del clásico en el Gran Parque Central.
Las puertas del Gran Parque Central abrirán a las 13:30 horas. Previamente, equipos K9 de la Guardia Republicana inspeccionarán todo el estadio. La Policía recomienda concurrir con antelación para evitar aglomeraciones en los accesos y favorecer el ingreso ordenado y seguro.

Objetos permitidos y prohibidos.

Se permitirá el ingreso con:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA o AAA).

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente, según coordinación previa.

• Banderas de hasta 2 x 1 metro.

• Termo y mate.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

No se permitirá el ingreso con:

• Fuegos artificiales, bengalas, papel picado, serpentina o cualquier tipo de pirotecnia.

• Bebidas alcohólicas.

• Objetos ofensivos o que puedan utilizarse como armas.

• Material racista, xenófobo o político que incite a la violencia.

• Objetos peligrosos, inflamables o que representen riesgo para la salud.

• Animales (salvo de asistencia para personas con discapacidad).

• Paraguas.

Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.
Zona de exclusión, vallado y doble control en La Blanqueada: así es el operativo de seguridad por el clásico
