Zona de exclusión, vallado y doble control en La Blanqueada: así es el operativo de seguridad por el clásico

Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.

El Ministerio del Interior moviliza 877 policías este domingo por el operativo de seguridad para el clásico que Nacional y Peñarol jugarán desde las 16:30 horas en el Gran Parque Central, en la segunda final del Campeonato Uruguayo 2025.

El operativo se activó a las seis de la mañana y al mediodía comenzará la colocación de vallados para la zona de exclusión vehicular en La Blanqueada . El dispositivo abarca el cuadrante avenida 8 de Octubre, Estero Bellaco, Monte Caseros y Pedro Olmida.

El ministerio informó el viernes que implementará doble control de acceso; en el primer anillo habrá pórticos, donde se verificará que la persona cuente con la entrada y la documentación. Y el segundo anillo será el de las puertas del estadio, adonde solo asistirá público local. Allí se controlará nuevamente las entradas y documentos. En ambas instancias habrá cámaras de reconocimiento facial, para evitar que los impedidos asistan al partido.

Seguí leyendo ¿Llueve a la hora del clásico entre Nacional y Peñarol? Esto adelantó Nubel Cisneros

2

Las puertas del Gran Parque Central abrirán a las 13:30 horas. Previamente, equipos K9 de la Guardia Republicana inspeccionarán todo el estadio. La Policía recomienda concurrir con antelación para evitar aglomeraciones en los accesos y favorecer el ingreso ordenado y seguro.

Objetos permitidos y prohibidos.

Se permitirá el ingreso con:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA o AAA).

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente, según coordinación previa.

• Banderas de hasta 2 x 1 metro.

• Termo y mate.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

No se permitirá el ingreso con:

• Fuegos artificiales, bengalas, papel picado, serpentina o cualquier tipo de pirotecnia.

• Bebidas alcohólicas.

• Objetos ofensivos o que puedan utilizarse como armas.

• Material racista, xenófobo o político que incite a la violencia.

• Objetos peligrosos, inflamables o que representen riesgo para la salud.

• Animales (salvo de asistencia para personas con discapacidad).

• Paraguas.