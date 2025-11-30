Nacional es campeón del Uruguayo 2025 tras ganarle 1-0 a Peñarol en el alargue

Nacional le ganó 1-0 a Peñarol en el Gran Parque Central este domingo, con gol del nigeriano Christian Ebere en el segundo tiempo del alargue: a los 114 minutos. Así, se consagró campeón del Uruguayo 2025.

Hay festejos en La Blanqueada y la avenida 8 de Octubre está cortada , debido a que hinchas tricolores se acercaron a festejar allí.

Resumen: Nacional 1 – Peñarol 0.

focouy-clasico-nacional-peñarol-gran-parque-central-final-segunda Foto: FocoUy.

A los 2 minutos de juego, Boggio tuvo la primera chance de gol, pero pateó por encima del arco de Peñarol.

Nicolás López (Nacional) recibió tarjeta amarilla, a los 5 minutos de juego. Y Eric Remedi (Peñarol) recibió amarilla, a los 28 minutos. En tanto, Lucas Rodríguez (Nacional) tuvo tarjeta amarilla a los 42 minutos.

El primer tiempo terminó sin goles. Solo Nacional llegó al arco rival, aunque le faltó definición para alguna jugada de real peligro. Los aurinegros, en tanto, no lograron estar claros a la hora de hacer pases. Les faltó la creación de jugadas.

En el inicio del segundo tiempo Leonardo Fernández y Nicolás López fueron quienes probaron tiros al arco, sin éxito.

A los 57 minutos entró Leandro Umpiérrez en Peñarol. Salió Eric Remedi, que estaba amonestado. Sin embargo, en su primera intervención, Umpiérrez recibió tarjeta amarilla. También fue amonestado Gonzalo Carneiro (Nacional).

Luciano Boggio recibió tarjeta amarilla, a los 67 minutos.

focouy-nacional-peñarol-clasico-gpc Foto: FocoUy.

A los 71 minutos hubo cambios en Nacional. Entraron Nicolás Rodríguez y Juan Cruz de los Santos, en lugar de Luciano Boggio y Diego Romero.

A los 88 minutos fue amonestado Leonardo Fernández (Peñarol) por pechar a uno de los jueces de línea.

Se jugó alargue, tras el empate sin goles en los 90 minutos. Peñarol hizo entonces un cambio: entró Jaime Báez y salió Matías Arezo.

Ignacio Sosa (Peñarol) recibió tarjeta amarilla.

En el inicio del alargue Sebastián Coates hizo un gol de cabeza pero, tras revisión del VAR, fue anulado por posición adelantada. El partido se mantuvo entonces sin goles.

En los 99 minutos, Umpiérrez hizo un tiro al arco que pegó en el palo y se salvó Nacional. Además, Nahuel Herrera fue amonestado.

A los 101 minutos hubo cambios en Nacional. Entraron Juan Pablo Patiño, Nicolás Lodeiro y Christian Ebere. Salieron Gonzalo Carneiro, Lucas Rodríguez y Emiliano Ancheta.

En el entretiempo del alargue hubo cambio en Peñarol: entró Stiven Muhlethaler y salió Maxi Silvera.

A los 114 minutos de juego, en el segundo del alargue, convierte el nigeriano Christian Ebere. Nacional 1- Peñarol 0.

Cambios en Peñarol: entraron Héctor Villalba y Lucas Hernández. Y salieron Nahuel Herrera e Ignacio Sosa.

También entró Matías de los Santos y salió Julián Millán.

Titulares.

Mirá la oncena titular de Nacional.

