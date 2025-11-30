Festejos de Nacional en La Blanqueada: hinchas cortan la avenida 8 de Octubre

Foto: Subrayado. Festejos sobre 8 de Octubre en La Blanqueada.

Hinchas de Nacional se acercaron al Gran Parque Central a festejar el campeonato, tras ganarle 1-0 a Peñarol. Si bien los parciales que están dentro del estadio debían esperar a que se retire el plantel aurinegro, otras personas que no habían asistido al partido se han acercado a la zona en La Blanqueada .

El plantel aurinegro ya se retiró, en medio de un importante dispositivo de seguridad. La avenida 8 de Octubre está cortada.

No han ocurrido mayores incidentes y el operativo transcurre con normalidad, dijeron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.

Seguí leyendo Zona de exclusión, vallado y doble control en La Blanqueada: así es el operativo de seguridad por el clásico

El Ministerio del Interior dispuso 887 policías para el operativo, que comenzó a las seis de la mañana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1995260373902213496&partner=&hide_thread=false El plantel de Peñarol ya se retiró del Gran Parque Central. En el GPC, festeja Nacional, mientras que otros hinchas aguardan que la Policía abra las puertas.



Sobre 8 de Octubre, hay festejo de más hinchas tricolores. @Guillelorenzo20 | https://t.co/qLHQINMrqY pic.twitter.com/5l81SvnyR4 — Subrayado (@Subrayado) November 30, 2025

La Policía detuvo por desacato a cinco hinchas de Nacional, previo al partido. De momento no se han registrado incidentes.