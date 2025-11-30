RECIBÍ EL NEWSLETTER
Nacional campeón

Festejos de Nacional en La Blanqueada: hinchas cortan la avenida 8 de Octubre

Nacional le ganó 1-0 a Peñarol en el Gran Parque Central y es campeón del Uruguayo 2025.

Foto: Subrayado. Festejos sobre 8 de Octubre en La Blanqueada.

Hinchas de Nacional se acercaron al Gran Parque Central a festejar el campeonato, tras ganarle 1-0 a Peñarol. Si bien los parciales que están dentro del estadio debían esperar a que se retire el plantel aurinegro, otras personas que no habían asistido al partido se han acercado a la zona en La Blanqueada.

El plantel aurinegro ya se retiró, en medio de un importante dispositivo de seguridad. La avenida 8 de Octubre está cortada.

No han ocurrido mayores incidentes y el operativo transcurre con normalidad, dijeron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.

Foto: Subrayado. Control de acceso al Gran Parque Central.
