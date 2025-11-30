Hinchas de Nacional se acercaron al Gran Parque Central a festejar el campeonato, tras ganarle 1-0 a Peñarol. Si bien los parciales que están dentro del estadio debían esperar a que se retire el plantel aurinegro, otras personas que no habían asistido al partido se han acercado a la zona en La Blanqueada.
Festejos de Nacional en La Blanqueada: hinchas cortan la avenida 8 de Octubre
Nacional le ganó 1-0 a Peñarol en el Gran Parque Central y es campeón del Uruguayo 2025.
El plantel aurinegro ya se retiró, en medio de un importante dispositivo de seguridad. La avenida 8 de Octubre está cortada.
No han ocurrido mayores incidentes y el operativo transcurre con normalidad, dijeron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado.
Zona de exclusión, vallado y doble control en La Blanqueada: así es el operativo de seguridad por el clásico
El Ministerio del Interior dispuso 887 policías para el operativo, que comenzó a las seis de la mañana.
La Policía detuvo por desacato a cinco hinchas de Nacional, previo al partido. De momento no se han registrado incidentes.
