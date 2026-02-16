RECIBÍ EL NEWSLETTER
En italia

"Perdón por tan poco": el uruguayo Nicolás Pirozzi quedó afuera de los Juegos Olímpicos de Invierno

El esquiador no logró finalizar el eslalon y cerró así la participación de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde Uruguay volvió a competir después de 28 años.

El uruguayo Nicolás Pirozzi finalizó este lunes su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, al no poder completar la primera de las dos partes de la prueba de eslalon del esquí alpino, por no pasar correctamente una de las puertas.

La competencia se realizó este lunes desde las seis de la mañana (hora uruguaya) y contó con 95 esquiadores. De ellos, 49 no terminaron la carrera, dos fueron descalificados y uno no tomó la salida. Pirozzi fue uno de los que no pudo finalizar, mientras que el ganador fue el suizo Loic Meillard.

Pirozzi es nacido en Chile, de madre uruguaya y residente en ese país. Había competido el sábado en la misma modalidad, donde finalizó en el puesto 36 entre 81 participantes, con un tiempo total de 2:38.65. En esa presentación registró 1:22.99 en la primera manga (puesto 43 parcial) y mejoró en la segunda con 1:15.66, quedando a menos de cinco segundos del mejor tiempo.

Nicolás Pirozzi en Instagram.

Tras la eliminación, el deportista escribió en Instagram: “Difícil explicar lo de hoy. Muy frustrante, muy. Lo teníamos muy claro desde el inicio, estábamos preparados y de un segundo a otro, out (afuera). No era lo que esperaba ni mucho menos, pero a veces pasan estas cosas y es parte del proceso y aprender. Muchas gracias a todos por sus mensajes y apoyo, perdón por tan poco”.

Pirozzi fue el único representante uruguayo en Milano-Cortina 2026 y su presencia marcó el regreso de Uruguay a los Juegos Olímpicos de Invierno después de 28 años. La participación anterior había sido en 1998, cuando Gabriel Hottegindre compitió en Nagano, también en esquí alpino, en eslalon.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollan del 6 al 22 de febrero en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo. El jueves 12 de febrero, en plena competencia, Pirozzi cumplió 23 años.

