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INCENDIO FATAL

Murió una turista italiana por enorme incendio en hotel de República Dominicana

La turista murió a causa de la inhalación de humo, informaron las autoridades. El hotel de playa quedó reducido a construcciones quemadas.

Murió una turista italiana por enorme incendio en hotel de República Dominicana. Foto: AFP

Murió una turista italiana por enorme incendio en hotel de República Dominicana. Foto: AFP

Murió una turista italiana por enorme incendio en hotel de República Dominicana. Foto: AFP

Murió una turista italiana por enorme incendio en hotel de República Dominicana. Foto: AFP

Una turista italiana falleció este viernes intoxicada por la humareda de un enorme incendio en las instalaciones de un hotel en la ciudad turística de Bayahibe, al sureste de República Dominicana, dijo un funcionario a la AFP.

Unos 1.690 huéspedes del hotel Viva Dominicus Beach de la cadena Wyndham fueron evacuados y reubicados, detalló el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en un comunicado.

Videos publicados en redes sociales mostraban una columna de humo que se eleva en medio de palmeras, estructuras metálicas chamuscadas, escombros y una piscina a apenas escasos metros de una playa de aguas cristalinas.

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Una ciudadana italiana de 46 años fue la única víctima fatal reportada.

"Falleció a consecuencia de inhalación masiva de humo cuando se encontró en medio de un incendio que se produjo en el hotel donde estaban alojados", informó a medios locales Benito Kelly, médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

El hospital "reporta que falleció la italiana (...) Nos informó del centro hospitalario que ellos acudieron por sus propios medios. El esposo la llevó", dijo a la AFP Juan Manuel Méndez, director del COE.

El turismo es la principal actividad económica de este país insular ubicado en el Caribe, que en 2025 recibió a casi 12 millones de visitantes.

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Murió una turista italiana por enorme incendio en hotel de República Dominicana. Foto: AFP

Murió una turista italiana por enorme incendio en hotel de República Dominicana. Foto: AFP

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