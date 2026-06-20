La Selección Uruguaya entrenó el sábado de mañana en la concentración de Playa del Carmen, México, y por la tarde viajó a Miami para su segunda presentación en el Mundial 2026, el domingo ante Cabo Verde.
La Selección Uruguaya está en Miami para enfrentar a Cabo Verde en el segundo partido del Mundial 2026
La Selección Uruguay realizó un último entrenamiento el sábado en Playa del Carmen antes de viajar a Miami para el partido de este domingo ante Cabo Verde. La Celeste va con cambios por la clasificación.
La Celeste empató 1 a 1 en el debut ante Arabia Saudita y debe ganar este partido para clasificar a la segunda ronda de la Copa del Mundo de Norteamérica.
De acuerdo a los últimos entrenamientos, Marcelo Bielsa le daría ingreso al equipo titular a Nicolás de la Cruz, en lugar de Manuel Ugarte.
Cabo Verde quiere competir "sin miedo", dice su DT antes del partido ante Uruguay de este domingo
Además, se confirma el ingreso de Agustín Canobbio por Darwin Núñez y de Juan Manuel Sanabria por Matías Viña.
De esta forma el 11 inicial de Uruguay sería con Muslera en el arco, Varela, Cáceres, Mathías Olivera y Sanabria en la defensa, Valverde, Bentancur y De la Cruz en el medio, Canobbio como extremo por derecha, Maxi Araújo por izquierda y Federico Viñas como 9.
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