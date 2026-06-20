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EL DOMINGO ANTE CABO VERDE

La Selección Uruguaya está en Miami para enfrentar a Cabo Verde en el segundo partido del Mundial 2026

La Selección Uruguay realizó un último entrenamiento el sábado en Playa del Carmen antes de viajar a Miami para el partido de este domingo ante Cabo Verde. La Celeste va con cambios por la clasificación.

Selección Uruguaya, en el debut del Mundial. Foto: AFP

Selección Uruguaya, en el debut del Mundial. Foto: AFP

La Selección Uruguaya entrenó el sábado de mañana en la concentración de Playa del Carmen, México, y por la tarde viajó a Miami para su segunda presentación en el Mundial 2026, el domingo ante Cabo Verde.

La Celeste empató 1 a 1 en el debut ante Arabia Saudita y debe ganar este partido para clasificar a la segunda ronda de la Copa del Mundo de Norteamérica.

De acuerdo a los últimos entrenamientos, Marcelo Bielsa le daría ingreso al equipo titular a Nicolás de la Cruz, en lugar de Manuel Ugarte.

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Además, se confirma el ingreso de Agustín Canobbio por Darwin Núñez y de Juan Manuel Sanabria por Matías Viña.

De esta forma el 11 inicial de Uruguay sería con Muslera en el arco, Varela, Cáceres, Mathías Olivera y Sanabria en la defensa, Valverde, Bentancur y De la Cruz en el medio, Canobbio como extremo por derecha, Maxi Araújo por izquierda y Federico Viñas como 9.

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