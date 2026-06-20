Marcelo Bielsa y las pausas de hidratación en el Mundial: "Este cambio cultural no le agrega nada y le quita mucho"

Una de las pausas de hidratación de Uruguay en el Mundial, cuestionadas por Marcelo Bielsa. Foto: AFP

Marcelo Bielsa cuestionó este sábado en conferencia de prensa las dos pausas de hidratación en medio de cada tiempo, una novedad en este Mundial 2026 que provocó “un cambio cultural” en el fútbol.

“Jugar cuatro tiempos en lugar de dos cambia lo que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. Este cambio cultural no le agrega nada y le quita mucho”, dijo el DT de Uruguay en la previa del segundo partido, este domingo ante Cabo Verde.

“Cuando se dividió en cuatro no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora. Se pensó en otra cosa que no critico ni analizo”, agregó.

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“Antes el fútbol tenía unas características, ahora otras. El VAR no hizo otra cosa que mejorar el fútbol, pero este otro intento fue uno que las conclusiones que estoy diciendo no son mías, estoy diciendo lo que escucho de otros”, finalizó.

Las pausas de hidratación se hacen a la mitad del primero tiempo y a la mitad del segundo. Suelen durar entre 3 y 5 minutos, varía en cada partido, y se utilizan para rehidratar a los futbolistas en un Mundial que se juega, muchas veces, no todas, con temperaturas elevadas.

Estas pausas de hidratación se utilizan, además, como pausa para la publicidad en la transmisión televisiva de los partidos, algo cuestionado por hinchas que ven los encuentros por TV, en todo el mundo.