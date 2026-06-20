Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz otra vez en respuesta a los ataques de Israel en Líbano

Irán anunció este sábado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz debido a los ataques de Israel en Líbano, que calificó de violación de su acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

En el sur de Líbano, las tropas israelíes se enfrentaron a combatientes de Hezbolá mientras sus aviones de combate llevaban a cabo ataques este sábado, pocas horas después de que Estados Unidos anunciara una nueva tregua allí mismo.

Estos enfrentamientos han amenazado el memorando de entendimiento firmado esta semana por el presidente estadounidense Donald Trump y el iraní Masud Pezeshkian, que contempla un cese de hostilidades en todos los frentes de la guerra, incluido Líbano, una condición clave para Irán.

Citando un "incumplimiento de contrato" por parte de Estados Unidos y "la violación continua e implacable del alto al fuego en el sur de Líbano por parte del régimen sionista", el mando militar central de Irán anunció el sábado que "el estrecho de Ormuz será cerrado al paso de navíos".

Tras el anuncio, la armada de Estados Unidos afirmó que se mantiene "vigilante".

El estrecho, una importante vía para el transporte de petróleo y gas, fue bloqueado por Irán durante gran parte de la guerra, lo que sacudió los mercados energéticos mundiales.

Irán había aceptado reabrirlo en el marco del memorando de acuerdo con Estados Unidos, y en los últimos días el tráfico marítimo se reanudó poco a poco.

En el plano diplomático, el viernes debía empezar una nueva fase de negociaciones en Suiza, pero esta quedó aplazada indefinidamente después de que Israel atacara el Líbano en bombardeos como represalia a la muerte de cuatro soldados.

El viernes por la tarde, un funcionario estadounidense anunció un alto el fuego entre Israel y Hezbolá. El embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, aseguró que lo iban a respetar si la milicia proiraní también lo hacía.

Pero a las pocas horas, el ejército israelí anunció nuevos ataques contra Hezbolá, al que acusó de haber lanzado durante la noche "más de 50 proyectiles" contra sus tropas en el sur de Líbano.

Hezbolá dijo que Israel había llevado a cabo, "al amparo del alto el fuego [...] un intento de infiltración hacia las colinas de Ali Taher", un elemento estratégico con vistas a la ciudad de Nabatieh, y agregó que sus combatientes "les hicieron frente con las armas apropiadas".