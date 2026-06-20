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URUGUAY-CABO VERDE ESTE DOMINGO

"Ya la saben", dijo Marcelo Bielsa sobre la formación inicial de Uruguay, y dio a entender que confirma los cambios informados

Marcelo Bielsa fue consultado sobre el equipo titular de Uruguay este domingo ante Cabo Verde y dijo que “ya lo saben”. Habló de las diferencias entre Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz.

Marcelo Bielsa y el equipo de Uruguay para este domingo ante Cabo Verde. Foto: AFP

Marcelo Bielsa y el equipo de Uruguay para este domingo ante Cabo Verde. Foto: AFP

El DT de Uruguay Marcelo Bielsa fue consultado este sábado en conferencia de prensa sobre el equipo titular de la Celeste ante Cabo Verde el domingo, y tras recordar que prefiere dárselo primero a los jugadores, concluyó: “Para no mentir, ya la saben”.

De esta forma el entrenador dio a entender, sin confirmarlo, que la información del ingreso de Nicolás de la Cruz por Manuel Ugarte es correcta y el volante ofensivo del Flamengo será titular en el segundo partido del Mundial 2026.

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“En cuanto a la formación, creo que los entrenadores deberían dar la formación, entre comillas, de forma obligatoria. Una vez lo hice en Bilbao y fui muy criticado. Desde entonces digo siempre que prefiero darle la formación primero a los jugadores. Pero para no mentir, ya la saben”, dijo Bielsa.

Lo mismo ocurrió antes del partido de Uruguay con Arabia Saudita. “No necesitan de mi para saber el equipo”, dijo entonces Bielsa.

Luego fue consultado sobre las diferencias de juego que tiene con Ugarte o con De la Cruz, y ahí dijo que el primero se aboca a marcar y el segundo a crear jugadas ofensivas.

“Uno juega de contención y otro de volante mixto u ofensivo. Son distintos. Manuel recupera muchos balones, es ágil, moderno. No es un jugador lento o pesado, es rápido. De la Cruz es dinámico, con gambeta y media distancia”, respondió.

Sobre la posición de Federico Valverde en el primer partido, como extremo derecho, Bielsa dijo que “tal vez el costado derecho le quitó cantidad de recepciones, puede ser”.

“A veces uno puede decir que el jugador toca pocas pelotas, pero en aquel partido con el City capaz que tocó cuatro pelotas e hizo tres goles”, agregó.

De esta forma el 11 inicial de Uruguay sería con Muslera en el arco, Varela, Cáceres, Mathías Olivera y Sanabria en la defensa, Valverde, Bentancur y De la Cruz en el medio, Canobbio como extremo por derecha, Maxi Araújo por izquierda y Federico Viñas como 9.

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