Un niño de 4 años está grave internado en el Hospital Pereira Rossell con meningococo

Un niño de 4 años está en estado muy grave con meningococo tras ser trasladado de urgencia de Soriano a Montevideo. Actualmente, se encuentra internado en el Hospital Pereira Rossell.

El diagnostico de infección por meningococemia fue confirmado a Subrayado por el director del Hospital Pereira Rossell, Gustavo Giachetto.

Desde Primaria, se indicó a Subrayado que un equipo de salud departamental estuvo este viernes en la escuela a la que asiste el niño y mantuvo una reunión con las familias del grupo de compañeros de clase. Se administró profilaxis a los niños y a la maestra.

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La trasmisión bacteriana de la bacteria se da a través de las gotitas que las personas eliminan al toser o estornudar, besar y en menor medida, al compartir objetos que contengan secreciones respiratorias y de garganta (saliva) para lo que, generalmente, es necesario un contacto cercano estrecho y prolongado (convivientes, compañeros de aula, etc.), especialmente en ambientes escasamente ventilados, recuerda el MSP.

La población especialmente vulnerable son los menores de 5 años así como los adultos mayores y aquellas personas que tienen otras enfermedades que comprometan su inmunidad. Otros factores de riesgo son la exposición al humo de tabaco, asplenia (ausencia de bazo), etc.