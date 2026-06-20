Accidente con vuelco entre un auto y una camioneta deja un joven lesionado en Rivera y Príamo

Un accidente con vuelco ocurrió este sábado en la esquina de Rivera y Príamo, en Montevideo.

Resultó lesionado el conductor de la camioneta de alta gama, un joven de 25 años que debió ser trasladado a un centro de salud, en principio sin lesiones de entidad.

En el auto blanco iban tres mujeres jóvenes que no sufrieron heridas importantes, según el informe primario obtenido en el lugar por un equipo de Subrayado.

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Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, por Rivera hacia el Centro, cuando el auto blanco inició un giro hacia la rambla, de acuerdo al informe primario.

Allí se produce la colisión y la camioneta vuelca, impactando contra la columna.

El examen de alcohol en sangre a la conductora del auto dio cero (negativo).

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