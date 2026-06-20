Le intentaron robar la moto, le dispararon en una pierna y logró llegar a la comisaría para pedir ayuda

Un hombre de 48 años fue víctima de un intento de rapiña este sábado de madrugada en los accesos a Montevideo, cerca de Santiago Vázquez.

Pasadas las 4 AM iba en su moto a trabajar cuando desde otra moto se acercaron e intentaron que se detenga para rapiñarlo.

Al no hacerlo, los delincuentes efectuaron varios disparos con un arma de fuego. Los delincuentes iban encapuchados y con ropas oscuras, según el testimonio que pudo dar el hombre cuando llegó a la Seccional 20 de Policía para pedir ayuda.

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Allí se constató que tenía una herida de bala en una pierna, por lo que fue trasladado al hospital del Cerro. Está fuera de peligro.

Poco después, mediante las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior, la Policía divisa una moto abandonada de similares características a la que habrían utilizado los delincuentes en el intento de rapiña. La fueron a buscar y la incautaron. Tenía el número de chasis limado y se le realizan pericias.