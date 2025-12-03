Murió un adolescente de 17 años tras ingresar a un arroyo junto a otros menores en Paysandú

Un adolescente de 17 años se ahogó al bañarse en un arroyo en la tarde de este martes en Paysandú .

El hecho ocurrió en el arroyo San Francisco. Sobre las 16:10 varios menores de edad ingresaron al agua, al momento de salir el adolescente de 17 años no quiso retirarse y 15 minutos después volvieron a buscarlo, pero no lo encontraron por lo que se dio aviso a las autoridades sobre las 18:00 horas, informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.

La víctima es oriunda de Montevideo y residía en un centro de rehabilitación de la zona, igual que los demás menores, indicó el prefecto Luis Zinno a Subrayado.

"Producto de calor proceden a dirigirse al arroyo San Francisco, que se encuentra muy próximo al centro ese. Tomaron un baño en las aguas del arroyo. Posteriormente se retiran de allí y uno de los menores decide quedarse, haciendo caso omiso a uno de los mayores que estaba allí. Vuelven al centro para avisarle al encargado del mismo y cuando vuelven a buscarlo, entre 15 y 20 minutos después, ya no lo encuentran", narró el prefecto de Paysandú.

Desde la tarde de este miércoles el menor era buscado intensamente por Prefectura y este miércoles de mañana el cuerpo apareció en el lugar.