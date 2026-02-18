RECIBÍ EL NEWSLETTER
SEIS MESES DE PRISIÓN

Condenaron a delincuente requerido tras estafar a un anciano mediante el cuento del tío en Paysandú

El delincuente intentó destruir su celular y opuso resistencia, pero fue detenido; tiene 37 años y tenía 9 antecedentes por hurtos y estafa, en Montevideo y Maldonado.

Alejandro Sánchez, jefe de Policía de Paysandú.

Foto: Subrayado. Jefatura de Policía de Paysandú.

Un hombre que pretendía estafar a un anciano mediante el cuento del tío fue detenido en un operativo encubierto realizado por la Policía de Paysandú.

El delincuente de 37 años que estaba requerido, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de estafa en grado de tentativa en reiteración real, con dos delitos de atentado; cumplirá la pena de 6 meses de prisión.

El delincuente es oriundo de Montevideo y que el anciano, bajo engaños, gestionó un préstamo por $ 200 mil, pero antes de la entrega se hizo presente en la comisaría mientras continuaba recibiendo llamadas del estafador.

El jefe de la Policía local, Alejandro Sánchez, dijo a Subrayado que el anciano recibió una llamada de una persona que se hizo pasar por el abogado del hijo, diciéndole que este había tenido un accidente de tránsito y estaba detenido.

El estafador le dijo al anciano que iba a mandar a alguien a retirar el dinero a su casa. Los policías llegaron al lugar y montaron el operativo.

"Cuando el señor iba caminando hacia la casa se le arrima una moto y, en ese momento, le dice que es el mensajero del abogado y que iba por el dinero (...)los efectivos que estaban más próximos proceden a la detención", relató Sánchez.

El estafador intentó destruir su celular y opuso resistencia, pero fue reducido y detenido; tiene 37 años y cuenta con 9 antecedentes por hurtos y estafa, en Montevideo y Maldonado. Además, estaba requerido por un atentado hacia un funcionario policial.

