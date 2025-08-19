Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado

El militar retirado de 58 años que estaba en estado crítico tras dispararse con un arma de fuego en la cabeza luego de matar a tiros a su hija de 13 años en una clínica de Maldonado, murió en la tarde de este martes.

El hecho ocurrió en un centro interdisciplinario en el centro de la ciudad de Maldonado, a donde la adolescente había acudido a una consulta fonoaudiológica. El hombre ingresó al centro y pretendió llevarse a su hija, que tras su negativa le efectuó varios disparos de arma de fuego. Luego, se disparó en la cabeza. La menor falleció producto de las heridas recibida, mientras que el hombre fue derivado a un centro de salud en estado crítico, donde horas después falleció.

La adolescente se encontraba en proceso de vinculación con un hogar del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). La menor estaba a cargo de la expareja del hombre por disposición de la Justicia. El padre de la menor, un coronel retirado uruguayo, la había traído desde Uganda y se cree que la madre biológica de la menor se quedó en ese país.

La menor había acudido al centro a una consulta cuando en determinado momento se presentó el hombre y al intentar retirar a la menor, esta le habría expresado que no quería ir con él y pedía para ir con la expareja de su padre, según se informó. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dio los primeros detalles del caso. TREZZA HOMICIDIO

Temas de la nota Maldonado

homicidio

suicidio