Murió el hombre de 90 años que estaba internado tras el incendio en un residencial en Santa Lucía en julio

El 29 de julio pasado un incendio en un residencial en Santa Lucía –Canelones– dejó un hombre muerto, otro con quemaduras y dos intoxicados. Uno de los heridos, de 90 años, aún permanecía internado y murió a las tres de la madrugada de este martes, informaron fuentes de la Fiscalía a Subrayado.

La víctima había sido trasladada ese mismo día a una mutualista de la zona porque sufrió intoxicación por humo.

El residencial, ubicado en Brasil esquina Luis Alberto de Herrera, tomó fuego sobre las 2:40 horas de ese 29 de julio. Tres habitaciones fueron afectadas y el techo colapsó de forma parcial. Un hombre de 63 años fue encontrado muerto en el lugar.

Allí vivían 15 adultos y dos cuidadores. Bomberos confirmó que no tenía la habilitación de la institución. Sí contaba con medidas de protección contra incendios. Durante el siniestro fueron utilizados tres de los extintores.

El día del incendio la fiscal a cargo de la investigación, Irena Penza, dijo en que investiga el caso como homicidio. "Lo vamos a investigar desde ese lugar", señaló.