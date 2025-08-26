RECIBÍ EL NEWSLETTER
CIBERSEGURIDAD

OPP sufrió "un acceso no autorizado a un subconjunto de archivos" y activó los protocolos de seguridad

La denuncia del caso es presentada ante la Unidad de Cibercrimen, una unidad especializada del Ministerio del Interior, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

focouy-presidencia-fachada-nueva-torre-ejecutiva-escudo.jpg

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) informó este martes que sufrió "un acceso no autorizado a un subconjunto de archivos".

Tras constatar el hecho, se activaron los protocolos de seguridad junto al Centro Nacional de Respuesta a Incidentes. Además, se realizan controles con el objetivo de fortalecer los sistemas y su seguridad, se indicó.

