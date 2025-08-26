La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) informó este martes que sufrió "un acceso no autorizado a un subconjunto de archivos".
OPP sufrió "un acceso no autorizado a un subconjunto de archivos" y activó los protocolos de seguridad
La denuncia del caso es presentada ante la Unidad de Cibercrimen, una unidad especializada del Ministerio del Interior, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
Tras constatar el hecho, se activaron los protocolos de seguridad junto al Centro Nacional de Respuesta a Incidentes. Además, se realizan controles con el objetivo de fortalecer los sistemas y su seguridad, se indicó.
La denuncia del caso es presentada ante la Unidad de Cibercrimen, una unidad especializada del Ministerio del Interior, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
Seguí leyendo
"El seguimiento fue el correcto", dijo director de Sanidad Policial sobre caso de policía que se suicidó
Temas de la nota
Lo más visto
EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS
Veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, luego vendrá el temporal de Santa Rosa
dispuso la justicia
Hijas de la policía que se suicidó en Pocitos quedaron a cargo de su tía de 20 años
ORTICOCHEA Y GARZÓN
Accidente laboral fatal: un hombre que operaba una máquina murió luego de que un muro le cayera encima
PEDIDO DE COLABORACIÓN
Compañeros de policía que se suicidó realizan campaña para recaudar fondos para las hijas de 3 y 12 años
EXPEDICIÓN INÉDITA URUGUAY SUB200
Dejá tu comentario