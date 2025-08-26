OPP sufrió "un acceso no autorizado a un subconjunto de archivos" y activó los protocolos de seguridad

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) informó este martes que sufrió "un acceso no autorizado a un subconjunto de archivos".

Tras constatar el hecho, se activaron los protocolos de seguridad junto al Centro Nacional de Respuesta a Incidentes. Además, se realizan controles con el objetivo de fortalecer los sistemas y su seguridad, se indicó.

La OPP informa que sufrió un acceso no autorizado a un subconjunto de archivos. Se activaron los protocolos de seguridad con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes y se realizan controles. Seguimos fortaleciendo nuestros sistemas y su seguridad. pic.twitter.com/2frAUO9Nim — OPP Uruguay (@oppuruguay) August 26, 2025 La denuncia del caso es presentada ante la Unidad de Cibercrimen, una unidad especializada del Ministerio del Interior, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

Ministerio del Interior