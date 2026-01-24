Murciélago con rabia fue hallado en una vivienda de Maldonado

El Ministerio de Salud Pública confirmó el diagnóstico de un murciélago positivo al virus de la rabia , hallado en un domicilio del departamento de Maldonado .

La persona que encontró al animal lo manipuló sin las medidas de protección adecuadas. Siguiendo los protocolos establecidos, se realizó la evaluación correspondiente y se indicó la profilaxis antirrábica, la cual se está llevando adelante sin que se hayan registrado complicaciones, dice el MSP.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias trabajan de forma coordinada con la unidad de zoonosis y vectores, implementando medidas de prevención y control en la zona.

Entre las acciones previstas se encuentran la vacunación antirrábica de perros y gatos, así como la difusión de medidas preventivas dirigidas a la población.

El ministerio recuerda a la población que la rabia es una enfermedad viral que se transmite a través de mordeduras o arañazos de animales infectados. Los murciélagos, al igual que perros y gatos sin vacunación vigente y algunos animales silvestres, pueden portar el virus.

Se recomienda no manipular murciélagos sin protección y, ante cualquier contacto directo con la piel, mordedura o arañazo, consultar de inmediato en un servicio de salud.

Asimismo, se recuerda que los murciélagos forman parte de la fauna autóctona y cumplen un rol fundamental en el ecosistema, por lo que no deben ser atacados ni eliminados. Ante su presencia en viviendas, se aconseja aplicar medidas para que no ingresen al hogar, como rejillas (mosquiteros) en las ventanas y puertas.