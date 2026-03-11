"Todo el Estado falló", dijo Carlos Negro sobre el homicidio de Jonathan Correa, y ordenó una investigación interna

El ministro del Interior, Carlos Negro , dispuso una investigación administrativa dentro de la Policía para determinar eventuales responsabilidades en el caso del adolescente Jonathan Correa , asesinado por su padre la semana pasada, y que tenía denuncias previas de violencia doméstica realizadas por la UTU a la que concurría en Flor de Maroñas.

Consultado en rueda de prensa el martes de noche, en Treinta y Tres, acerca de qué sentía con este caso, Negro respondió: “Una profunda indignación, una profunda tristeza, impotencia. Impotencia porque el Estado todo falló. Los mecanismos de protección que debemos tener frente a las infancias, evidentemente fallaron. Y tenemos que hacer un reconocimiento de esas fallas en los controles, tenemos que asumir seguramente las responsabilidades como Estado e investigar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que falló y luego sacar las conclusiones”.