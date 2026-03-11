RECIBÍ EL NEWSLETTER

"Todo el Estado falló", dijo Carlos Negro sobre el homicidio de Jonathan Correa, y ordenó una investigación interna

El ministro del Interior, Carlos Negro, expresó “indignación”, “tristeza” e “impotencia” en el caso del homicidio de Jonathan a manos de su padre, “porque el Estado todo falló”.

Carlos-Negro-en-Treinta-y-Tres

El ministro del Interior, Carlos Negro, dispuso una investigación administrativa dentro de la Policía para determinar eventuales responsabilidades en el caso del adolescente Jonathan Correa, asesinado por su padre la semana pasada, y que tenía denuncias previas de violencia doméstica realizadas por la UTU a la que concurría en Flor de Maroñas.

Consultado en rueda de prensa el martes de noche, en Treinta y Tres, acerca de qué sentía con este caso, Negro respondió: “Una profunda indignación, una profunda tristeza, impotencia. Impotencia porque el Estado todo falló. Los mecanismos de protección que debemos tener frente a las infancias, evidentemente fallaron. Y tenemos que hacer un reconocimiento de esas fallas en los controles, tenemos que asumir seguramente las responsabilidades como Estado e investigar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que falló y luego sacar las conclusiones”.

En este sentido dijo que dispuso una investigación interna en la Policía: “Vamos a seguir investigando hasta las últimas consecuencias y las responsabilidades de cada uno”.

Foto: Subrayado. Hospital del Cerro, Montevideo.
