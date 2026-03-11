Mataron a tiros a un hombre de 49 años en el barrio La Paloma

Un hombre de 49 años fue atacado a tiros a las dos de la madrugada de este miércoles cuando se encontraba en Francisco Siti y Pasaje B, en el barrio La Paloma , lindero al Cerro. Hasta allí se dirigieron policías de la Guardia Republicana, que hallaron a la víctima con vida y la trasladaron.

En el Hospital del Cerro , los médicos lo atendieron en grave estado; había recibido un impacto en la cabeza y otro en la zona lumbar. Media hora más tarde, fue constatada su muerte, supo Subrayado.

De acuerdo con la información policial, el fallecido tenía 11 antecedentes penales.

Familiares que estaban en la zona dijeron que escucharon disparos y el ruido de una moto y cuando salieron a la calle encontraron al hombre ya herido.

Al lugar llegaron policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, que comenzaron el trabajo en busca de cámaras, testigos e indicios que permitan dar con el o los responsables del asesinato.

Además, la Policía Científica perició la escena del homicidio, donde encontró dos casquillos de bala calibre 9 milímetros.