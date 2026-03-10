RECIBÍ EL NEWSLETTER

Homenaje a David Fremd a 10 años de su asesinato: "Un antes y un después", dijo director de Nueva Congregación Israelita

"Diez años desde que entendimos que la convivencia no es un estado normal, sino una acción frágil", dijo presidente de la Nueva Congregación.

Acto Por la Convivencia 2026 de la  B'nai B'rith. Foto: Foco UY

El 8 de marzo de 2016 un hombre al grito de “Alá es grande” apuñaló y asesinó al comerciante por ser judío. Este 10 de marzo se realiza un acto por la convivencia, en su honor.

Hay autoridades políticas, así como su familia, que la semana pasada participó en una movilización. Uno de los presentes es su hijo mayor, quien también estaba el día del crimen. También habrá un homenaje a José Ramón Soca, un vecino de Paysandú que en ese momento le salvó la vida al hijo de David.

B'nai B'rith sobre Medio Oriente: "La gravedad de la situación exige claridad, responsabilidad y un compromiso"

El orador principal es el politólogo Daniel Chasquetti.

David Telias, director de la Nueva Congregación Israelita de Montevideo, dijo en rueda de prensa que "el crimen de odio no es contra una persona, contra una comunidad, es contra la sociedad" y que es importante "construir memoria" a partir de esto.

"Fue un antes y un después", aseguró. "Uruguay es un país abierto, solidario, tolerante, respetuoso, generalmente, pero no quiere decir que esté libre de odio ni de discriminación, no solo contra los judíos, sino contra muchas otras minorías, y ese día nos chocó la realidad de que estas cosas pueden pasar. A partir de ahí tuvimos que mirar las cosas de otra manera", añadió.

"Ese 8 de marzo sentimos que algo había fallado, que no estábamos tan seguros como pensábamos y queremos volver a sentirnos así", expresó.

"Diez años desde que la violencia irrumpió en la vida de David Fremd y con ella en la vida de todos nosotros. Diez años desde que entendimos que la convivencia no es un estado normal, sino una acción frágil. Una década completa desde que la violencia arrancó a David de su rutina, su familia y su historia cotidiana. Su ausencia sigue presente", dijo Ariel Opoczynski, presidente de la Nueva Congregación Israelita durante su discurso este martes. Desde entonces, dijo, "el antisemitismo no solo no desapareció sino que creció".

