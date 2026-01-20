Mujer sufrió "traumatismo muy grande" tras caerse un parlante en su cabeza en pub nocturno de Punta del Este

Una mujer sufrió lesiones tras caer un parlante en su cabeza mientras se encontraba en un pub nocturno ubicado en la zona del puerto de Punta del Este .

El abogado de la mujer, Sebastián Serrón, dijo a Subrayado que el artefacto cayó en el momento que iba a acceder a una mesa. El parlante de gran porte y con un trípode provocó lesiones en su cabeza y tuvo que ser asistida en el lugar por una unidad de emergencia médico móvil.

"Tuvo un traumatismo muy grande en el cráneo. Tuvo un corte importante que le produjo que el nosocomio le diera unos cuantos puntos en su cuero cabelludo y hoy está aún con secuelas de esa conmoción", comentó.

Seguí leyendo Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino

Y agregó: "No se explicaba qué sucedía de acuerdo al golpe que tuvo (...) nuestra clienta es una agente inmobiliaria de acá de Maldonado y Punta del Este (...) está totalmente nula en su trabajo y estamos evaluando las acciones que vamos a realizar. Tuvimos un primer contacto con representantes del pub nocturno, hubo una denuncia del siniestro".

Serrón dijo que con buen diálogo se puede llegar a un acuerdo y a un entendimiento con las partes.

"Vamos a apostar al diálogo con el centro nocturno que por ahora viene siendo acorde a las circunstancias", manifestó.