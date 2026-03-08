RECIBÍ EL NEWSLETTER

Un hombre grave y otro detenido tras discusión en la que utilizaron cuchillos en Nuevo París

Policía Científica realizó las pericias correspondientes y el caso continúa en investigación.

herido-apuñalado-nuevo-paris

Una discusión entre dos hombres, en la que utilizaban cuchillos, terminó con un herido grave y un detenido.

Ocurrió en el barrio Nuevo París. La discusión se dio en plena calle, donde quedó una gorra y uno de los cuchillos.

La víctima tiene 40 años y nueve antecedentes penales. La derivaron al Hospital del Cerro donde ingresó con múltiples heridas de arma blanca.

un hombre fue asesinado a punaladas en el barrio la union, este domingo
Seguí leyendo

Un hombre fue asesinado a puñaladas en el barrio la Unión, este domingo

El agresor tiene 49 años y 27 antecedentes penales. Está a disposición de Fiscalía.

Policía Científica realizó las pericias correspondientes y el caso continúa en investigación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2030776463134179796&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
este sábado

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
nueva instancia judicial

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
BARRIO COLÓN

Joven de 20 años salió despedido tras chocar contra una columna y falleció
en Paysandú

Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
PAYSANDÚ Y EJIDO

Mujer fue herida por arma de fuego en el centro de Montevideo; hay dos detenidos

Te puede interesar

Foco UY
8 DE MARZO

Marcha por el Día de la Mujer: "Es un momento de reflexión, por todas las que ya no están" y "falta mucho por cambiar"
No queremos que vuelva a suceder lo mismo, dijo la madre de una víctima de femicidio en la marcha 8M
DÍA DE LA MUJER

"No queremos que vuelva a suceder lo mismo", dijo la madre de una víctima de femicidio en la marcha 8M
De Artigas a Canelones: movilizaciones en todo el país por el Día Internacional de la Mujer video
MARCHA DEL 8M

De Artigas a Canelones: movilizaciones en todo el país por el Día Internacional de la Mujer

Dejá tu comentario