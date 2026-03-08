Un hombre grave y otro detenido tras discusión en la que utilizaron cuchillos en Nuevo París

Una discusión entre dos hombres, en la que utilizaban cuchillos, terminó con un herido grave y un detenido.

Ocurrió en el barrio Nuevo París. La discusión se dio en plena calle, donde quedó una gorra y uno de los cuchillos.

La víctima tiene 40 años y nueve antecedentes penales. La derivaron al Hospital del Cerro donde ingresó con múltiples heridas de arma blanca.

El agresor tiene 49 años y 27 antecedentes penales. Está a disposición de Fiscalía.

Policía Científica realizó las pericias correspondientes y el caso continúa en investigación.