DÍA DE LA MUJER

"No queremos que vuelva a suceder lo mismo", dijo la madre de una víctima de femicidio en la marcha 8M

"El Ni una menos es algo que se dice siempre, pero falta la consciencia, decirlo con consciencia es lo importante", señalaron desde la familia.

florencia-espinosa-victima-femicidio-marcha-8-m

Florencia Espinosa fue víctima de femicidio en 2021. Su madre decidió marchar este 8 de marzo en la convocatoria por el centro de Montevideo.

"Me llevó cuatro años poder decidirme marchar y hoy estoy acá, no te digo que entera del todo, pero sigo adelante", dijo la madre. "No queremos que vuelva a suceder lo mismo", remarcó.

"El Ni una menos es algo que se dice siempre, pero falta la consciencia, decirlo con consciencia es lo importante. Falta un montón como sociedad", dijo una de las amigas de la familia.

de artigas a canelones: movilizaciones en todo el pais por el dia internacional de la mujer
De Artigas a Canelones: movilizaciones en todo el país por el Día Internacional de la Mujer

La familia también quiere dejar el mensaje de que "estén al lado de las víctimas, porque hay señales claras, que nosotros en momentos las pasamos por alto y que puedan acompañar de la mejor manera posible".

La madre de Florencia se refirió a las mujeres que llegan a dispositivos de breve estadía donde ella trabaja. "Las madres llegan muchas veces sin zapatos, sin ropa, con sus hijos de arrastro, y a las cuales necesitamos hoy darles un apoyo. Necesitamos más apoyo del Estado".

