Marcha por el Día de la Mujer: "Es un momento de reflexión, por todas las que ya no están" y "falta mucho por cambiar"

Vía al 8M, nuclea a cerca de 30 organizaciones, invitaron a participar bajo el lema: “8M: acción feminista antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos. ¡No pasarán!”.

La Coordinadora de Feminismos integrada por diversos colectivos y organizaciones feministas, en su convocatoria expresan: "Por las mujeres del mundo en resistencia defendiendo la tierra, el agua y la vida. Ante el odio y la violencia patriarcal. Salud a nuestras luchas desde el río al mar. Desde las montañas y los valles, desde los bosques y las selvas. Convencidas de que solo con nosotras otro mundo es posible. ¡ Ni la tierra, ni los cuerpos somos territorios de conquista!".

Seguí leyendo "No queremos que vuelva a suceder lo mismo", dijo la madre de una víctima de femicidio en la marcha 8M

La proclama que se leerá la realizaron en conjunto ambas organizaciones.

Por otro lado, la Intersocial Feminista le pide al gobierno que garantice el cumplimiento de la Ley de Género y reclama que el Poder Ejecutivo no volvió a convocar mesa de trabajo sobre violencia de género.

El colectivo Mujeres de Negro espera la marcha por el #8M en la explanada de la Intendencia de Montevideo. "Es un momento de reflexión, por todas las que ya no están", sostienen y remarcan la importancia de que "falta mucho por hacer" y la necesidad de "educar a nuestros hijos en igualdad".

Embed El colectivo Mujeres de Negro espera la marcha por el #8M en la explanada de la Intendencia de Montevideo.



"Es un momento de reflexión, por todas las que ya no están", sostienen y remarcan la importancia de "educar a nuestros hijos en igualdad". pic.twitter.com/kCu5jxcWZj — Subrayado (@Subrayado) March 8, 2026

También hubo mujeres que participaron sin seguir ninguna de las consignas en particular, sino que con su propia convicción de marchar por la igualdad de derechos. "Siempre venimos los 8 de marzo porque consideramos que todas juntas podemos crear una igualdad de género", dijeron dos mujeres.

Embed #8M por 18 de Julio: "Siempre venimos los 8 de marzo porque consideramos que todas juntas podemos crear una igualdad de género". pic.twitter.com/Cew9LKBU0R — Subrayado (@Subrayado) March 8, 2026

También hubo organizaciones que este año eligieron participar desde la explanada de la Intendencia de Montevideo, como la comparsa La Melaza.