RECIBÍ EL NEWSLETTER
8 DE MARZO

Marcha por el Día de la Mujer: "Es un momento de reflexión, por todas las que ya no están" y "falta mucho por cambiar"

Distintas consignas fueron las que convocaron a las mujeres a movilizarse este 8M en el centro de Montevideo.

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Foco UY

Fotos: Verónica Chevallier.&nbsp;

Fotos: Verónica Chevallier. 

Vía al 8M, nuclea a cerca de 30 organizaciones, invitaron a participar bajo el lema: “8M: acción feminista antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos. ¡No pasarán!”.

La Coordinadora de Feminismos integrada por diversos colectivos y organizaciones feministas, en su convocatoria expresan: "Por las mujeres del mundo en resistencia defendiendo la tierra, el agua y la vida. Ante el odio y la violencia patriarcal. Salud a nuestras luchas desde el río al mar. Desde las montañas y los valles, desde los bosques y las selvas. Convencidas de que solo con nosotras otro mundo es posible. ¡ Ni la tierra, ni los cuerpos somos territorios de conquista!".

no queremos que vuelva a suceder lo mismo, dijo la madre de una victima de femicidio en la marcha 8m
Seguí leyendo

"No queremos que vuelva a suceder lo mismo", dijo la madre de una víctima de femicidio en la marcha 8M

La proclama que se leerá la realizaron en conjunto ambas organizaciones.

Por otro lado, la Intersocial Feminista le pide al gobierno que garantice el cumplimiento de la Ley de Género y reclama que el Poder Ejecutivo no volvió a convocar mesa de trabajo sobre violencia de género.

El colectivo Mujeres de Negro espera la marcha por el #8M en la explanada de la Intendencia de Montevideo. "Es un momento de reflexión, por todas las que ya no están", sostienen y remarcan la importancia de que "falta mucho por hacer" y la necesidad de "educar a nuestros hijos en igualdad".

Embed

También hubo mujeres que participaron sin seguir ninguna de las consignas en particular, sino que con su propia convicción de marchar por la igualdad de derechos. "Siempre venimos los 8 de marzo porque consideramos que todas juntas podemos crear una igualdad de género", dijeron dos mujeres.

Embed

También hubo organizaciones que este año eligieron participar desde la explanada de la Intendencia de Montevideo, como la comparsa La Melaza.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
este sábado

Agredieron a la madre del adolescente asesinado por su padre en Flor de Maroñas
nueva instancia judicial

Disputa de primos por herencia: justicia inmovilizó cuenta bancaria donde están los fondos
BARRIO COLÓN

Joven de 20 años salió despedido tras chocar contra una columna y falleció
en Paysandú

Frigorífico Casablanca analiza suspender temporalmente faena de vacunos debido a aumento del precio del ganado
PAYSANDÚ Y EJIDO

Mujer fue herida por arma de fuego en el centro de Montevideo; hay dos detenidos

Te puede interesar

Foco UY
8 DE MARZO

Marcha por el Día de la Mujer: "Es un momento de reflexión, por todas las que ya no están" y "falta mucho por cambiar"
No queremos que vuelva a suceder lo mismo, dijo la madre de una víctima de femicidio en la marcha 8M
DÍA DE LA MUJER

"No queremos que vuelva a suceder lo mismo", dijo la madre de una víctima de femicidio en la marcha 8M
De Artigas a Canelones: movilizaciones en todo el país por el Día Internacional de la Mujer video
MARCHA DEL 8M

De Artigas a Canelones: movilizaciones en todo el país por el Día Internacional de la Mujer

Dejá tu comentario