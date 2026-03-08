De Artigas a Canelones: movilizaciones en todo el país por el Día Internacional de la Mujer

Organizaciones feministas presentes en distintos departamentos del país se congregaron en ciudades del interior, para manifestarse por el Día Internacional de la Mujer .

En Durazno, la corresponsal Andrea Madera dialogó con mujeres que acompañaron la marcha con la que buscan lograr "equidad en lo laboral, en lo social; visibilidad de aquellos delitos que afectan a todas".

"Las mujeres cada vez estamos saliendo más, estamos siendo consientes de esta lucha", dijo Pilar Choca, una de las organizadoras de la marcha en Florida.

Las Piedras también se moviliza por el #8M. "Este año logramos ser más", aseguró una de las organizadoras y señaló: "El Estado está ausente, necesitamos acción".

Con lecturas de proclamas, cánticos y reflexión, así fueron las movilizaciones en algunos puntos del país:

Artigas

artigas

Canelones

las piedras

Durazno

durazno

Florida

florida

Río Negro