Muerte de tres militares en Fray Bentos: buzos de la Armada realizan pericias en el lugar, a pedido de la fiscal

Buzos de la Armada Nacional llegaron a Fray Bentos para colaborar con las pericias en el lugar donde murieron tres militares durante un ejercicio de entrenamiento en el río Uruguay. Según constató Subrayado, los trabajos se realizan este viernes a pedido de la fiscal de 1.º Turno, Guillermina Chouy.

Los buzos trabajan en la zona donde ocurrió la tragedia, en un gomón de la Armada.

La fiscal avanza con las actuaciones a nivel penal y, en general, pidió pericias técnicas, testimonios y autopsias. La investigación incluye las declaraciones de todos los involucrados y busca determinar si existió responsabilidad de una o más personas y de qué tipo.

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Por el momento, el caso está caratulado como "siniestro marítimo", aunque esa calificación podría modificarse de acuerdo con los resultados de la investigación.

La tragedia ocurrió el jueves de noche en el muelle del histórico frigorífico Anglo, durante un ejercicio que consistía en una prueba de nado en superficie, con un recorrido de 2.500 metros. Participaban 20 efectivos, distribuidos en dos grupos y sujetos a una cuerda de seguridad. El operativo contaba además con cuatro embarcaciones y 16 instructores.

Según explicó el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, por circunstancias que todavía se investigan, cuatro militares se sumergieron durante la travesía. Tres murieron y un cuarto debió ser reanimado y trasladado al Hospital Militar de Montevideo. El efectivo se recupera y permanece en sala.

Las víctimas fueron identificadas como el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, el cabo Juan Rocha y el alférez Matías Vasella, de 23 años, oriundo de Fray Bentos.

Vasella había participado en junio de este año en el campeonato mundial junior de carreras de aventura en Canadá. Este sábado al mediodía fue despedido por una multitud en el sepelio realizado en la necrópolis de la capital de Río Negro.

En relación con las circunstancias de la tragedia, Stevenazzi rechazó que pueda hablarse de negligencia y sostuvo que existían distintas medidas de seguridad. No obstante, reconoció que será la investigación la que deberá determinar exactamente qué ocurrió.

El Ejército había anunciado una investigación administrativa de urgencia, con un plazo de 48 horas. Ese informe ya está en poder de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y del presidente Yamandú Orsi, quien decretó dos días de duelo, el martes 3 y el miércoles 4 de noviembre.

Desde el Ministerio de Defensa se indicó que será necesario esclarecer cómo se planificó y autorizó el ejercicio, cuáles eran las condiciones de seguridad y cómo fue la respuesta ante la emergencia. También deberán determinarse las eventuales responsabilidades.