Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña, tras iniciarse un juicio político en su contra por la quiebra de Ueno Bank

Santiago Peña publicó un video en redes sociales donde anunció su renuncia.

Santiago Peña publicó un video en redes sociales donde anunció su renuncia.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves en medio de la crisis bancaria que congeló los depósitos de casi tres millones de ahorristas, y que lo tenía bajo amenaza de un inminente juicio político en el Congreso tras perder el apoyo de su partido.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", afirmó Peña en un video en su cuenta de X.

El mandatario afirmó que su prioridad es "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros" al sistema financiero del país.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L

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El país quedará ahora a cargo del vicepresidente Pedro Alliana.

La renuncia llegó mientras la Cámara de Diputados debatía un pedido de juicio político contra Peña.

"Se está socializando aparentemente, mientras estoy dando mi discurso, la renuncia del presidente en ejercicio Santiago Peña", dijo la diputada oficialista Jazmín Narváez, que justo en ese momento discursaba en el recinto en apoyo al juicio político.

Poco después, los diputados rechazaron por 48 votos contra 30 un pedido de juicio político contra el vicepresidente.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central Paraguayo (BCP) intervino uno de los principales bancos del país, Ueno Bank, por insuficiencia de capital.

Además de los ahorristas, quedaron congelados fondos de algunos organismos estatales como el Instituto Nacional de Previsión.

"Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos", señaló Peña en el video.

"Sistema podrido"

Peña, que fue ministro de Hacienda y asumió la presidencia en 2023 para gobernar hasta 2028, tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025.

En su pedido de juicio político, la oposición lo acusó de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos previsionales.

"Acá todos tienen que irse, todos. Santi Peña, todos sus ministros y que se desmantele ese laboratorio del Banco Central del Paraguay, el ministerio público, son todos cómplices de un sistema podrido", dijo el diputado opositor Walter García, durante una sesión cargada de insultos contra el mandatario.

Tras la revelación del escándalo Peña exigió la renuncia del titular del banco central. También promulgó una ley que fijaba un tope de cinco días hábiles para devolver a los depositantes la mayoría de los fondos.

Pero las medidas del ejecutivo no alcanzaron. Un grupo de diputados opositores consiguieron el miércoles las firmas necesarias para presentar la acusación contra Peña.

Luego de que su propio partido le retirara este jueves el apoyo en el Congreso, Peña, acorralado, terminó presentando su renuncia.

Cientos de manifestantes protestaron el miércoles en Asunción por segunda noche consecutiva y se enfrentaron con policías, que utilizaron gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersarlos.

FUENTE: AFP.