Llega el papa León XIV y así estará el tiempo: este viernes llueve de noche, el sábado llueve y luego mejora, el domingo soleado

Las letras de Montevideo pintadas para la visita del papa León XIV. Foto: AFP El papa León XIV saluda a la gente. Foto: AFP

Este viernes de tarde llega el papa León XIV a Uruguay y según el pronóstico de Nubel Cisneros, el tiempo a su arribo estará cálido, con temperatura agradable y gradual aumento de nubosidad, desmejorando hacia la noche con lluvias y tormentas que ingresan por el suroeste y luego se extienden al resto del país. La actividad del papa en Montevideo este viernes es en la plaza Independencia, el Cabildo y la Catedral, a partir de la hora 18.

El sábado, cuando el papa vaya a Paysandú, la mañana estará fresca aún con restos de nubosidad en las zonas norte y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá ligera inestabilidad con algunas lluvias aisladas, mejorando rápidamente.

En la tarde, cuando León XIV vuelva a Montevideo para seguir con sus actividades, se mantendrá el tiempo estable, de fresco a templado con cielo ligeramente nublado, y con importante descenso de temperatura en la noche, cuando será la Vigilia de Oración en el estadio Centenario.

El domingo el papa irá de mañana a Florida para celebrar el Día de la Virgen de los Treinta y Tres. Se espera un inicio de jornada fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas, pero con tiempo estable. La tarde continuará templada a cálida con cielo despejado y vientos suaves del sector sur, manteniendo temperaturas frías en la noche. León XIV viaja de Montevideo a Buenos Aires de tarde. Viernes 6 Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 16º Sábado 7 Zona Norte: máxima 23º y mínima 6º Zona Sur: máxima 19º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 8º Domingo 8 Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 9º

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