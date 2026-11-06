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EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Llega el papa León XIV y así estará el tiempo: este viernes llueve de noche, el sábado llueve y luego mejora, el domingo soleado

Nubel Cisneros prevé un viernes cálido que desmejora hacia la noche con lluvias que ingresan por el suroeste. El sábado habrá lluvias en el norte y mejora de tarde. El domingo estable y soleado.

Las letras de Montevideo pintadas para la visita del papa León XIV. Foto: AFP

Las letras de Montevideo pintadas para la visita del papa León XIV. Foto: AFP

El papa León XIV saluda a la gente. Foto: AFP

El papa León XIV saluda a la gente. Foto: AFP

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Este viernes de tarde llega el papa León XIV a Uruguay y según el pronóstico de Nubel Cisneros, el tiempo a su arribo estará cálido, con temperatura agradable y gradual aumento de nubosidad, desmejorando hacia la noche con lluvias y tormentas que ingresan por el suroeste y luego se extienden al resto del país. La actividad del papa en Montevideo este viernes es en la plaza Independencia, el Cabildo y la Catedral, a partir de la hora 18.

El sábado, cuando el papa vaya a Paysandú, la mañana estará fresca aún con restos de nubosidad en las zonas norte y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá ligera inestabilidad con algunas lluvias aisladas, mejorando rápidamente.

En la tarde, cuando León XIV vuelva a Montevideo para seguir con sus actividades, se mantendrá el tiempo estable, de fresco a templado con cielo ligeramente nublado, y con importante descenso de temperatura en la noche, cuando será la Vigilia de Oración en el estadio Centenario.

Corte de calles y desvíos de tránsito por la vista del papa. Foto: FocoUy
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El domingo el papa irá de mañana a Florida para celebrar el Día de la Virgen de los Treinta y Tres. Se espera un inicio de jornada fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas, pero con tiempo estable. La tarde continuará templada a cálida con cielo despejado y vientos suaves del sector sur, manteniendo temperaturas frías en la noche. León XIV viaja de Montevideo a Buenos Aires de tarde.

Viernes 6

Zona Norte: máxima 30º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 16º

Sábado 7

Zona Norte: máxima 23º y mínima 6º

Zona Sur: máxima 19º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 18º y mínima 8º

Domingo 8

Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 20º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 9º

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