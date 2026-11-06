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EL PAPA EN VIAJE

Video: así fue la partida del papa León XIV desde Roma este viernes; llega a Montevideo de tarde

El papa León XIV partió de Roma este viernes temprano y se espera su arribo a Montevideo en horas de la tarde. Así fue la partida y el inicio del viaje que lo trae a Uruguay, Argentina y Perú.

El papa León XIV saluda y se despide de Roma al subir al avión que lo trae a Montevideo. Foto: Vatican News (oficial).

El papa León XIV saluda y se despide de Roma al subir al avión que lo trae a Montevideo. Foto: Vatican News (oficial).

Papa-saluda-avión

El papa León XIV partió este viernes desde Roma hacia Montevideo en el inicio del viaje que lo traerá a Uruguay, Argentina y Perú.

León se despidió de las autoridades locales y subió al avión de ITA Airways 4000 que lo llevará durante toda su gira por Sudamérica.

Está previsto que el papa llegue a Montevideo entre las 16 y las 17 horas, en una estadía de dos días, ya que parte hacia Buenos Aires el domingo 8 de tarde.

Corte de calles y desvíos de tránsito por la vista del papa. Foto: FocoUy
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