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VISITA DEL PAPA A URUGUAY

Decenas de personas, entre ellas varios turistas, ya esperan al papa León XIV en la plaza Independencia

El papa León XIV llegará a la plaza Independencia sobre la hora 17:30, pero ya esta mañana muchas personas reservan su lugar en primera fila para verlo de cerca.

Decenas de personas ya esperan al papa León XIV en la plaza Independencia.

Decenas de personas ya esperan al papa León XIV en la plaza Independencia.

Papa-gente-previa-plaza-Independencia

Decenas de personas se instalaron ya esta mañana en la plaza Independencia para ver al papa León XIV lo más cerca posible.

Los primeros reservaron un lugar sobre el vallado que separa al público del espacio reservado para las autoridades y el escenario donde será recibido el papa.

El encuentro con el papa en la plaza será sobre las 17:30, de acuerdo a los horarios fijados en la agenda oficial.

Corte de calles y desvíos de tránsito por la vista del papa. Foto: FocoUy
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Los cortes de calles y desvíos de tránsito actualizados, por la visita del papa y sus actividades en Montevideo

Luego tendrá un encuentro privado con el presidente Orsi, a las 18:15, en el Edificio Artigas de la plaza Independencia, y a las 19 horas está previsto que se le entregue a León XIV la llave de la ciudad, en el Cabildo de Montevideo, plaza Matriz.

Acto seguido cruzará a la Catedral para un encuentro con las autoridades de la Iglesia.

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