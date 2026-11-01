Muerte de militares en Fray Bentos: informe urgente del Ejército debe estar listo para el lunes mientras avanza investigación fiscal

La muerte de tres efectivos del Ejército Nacional durante un ejercicio nocturno de nado táctico en aguas del río Uruguay, en Fray Bentos, continúa bajo investigación. El Ejército dispuso una investigación administrativa de urgencia cuyo informe deberá estar pronto en un plazo de 48 horas, mientras que la Fiscalía solicitó pericias, testimonios y autopsias.

La tragedia ocurrió en la noche del jueves, en el muelle del histórico frigorífico Anglo. El ejercicio consistía en una prueba de nado en superficie, con un recorrido de 2.500 metros. Participaban 20 efectivos, distribuidos en dos grupos y sujetos a una cuerda de seguridad. El operativo contaba además con cuatro embarcaciones y 16 instructores.

Según explicó el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi , por circunstancias que todavía se investigan, cuatro militares se sumergieron durante la travesía. Tres de ellos murieron, mientras que un cuarto debió ser reanimado y trasladado al Hospital Militar de Montevideo, donde este sábado permanecía internado en estado delicado.

Seguí leyendo Comandante detalló las tareas que realizaban los militares que murieron en Fray Bentos: investigan si el protocolo se cumplió

Las víctimas fueron identificadas como el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, el cabo Juan Rocha y el alférez Matías Vasella, de 23 años, oriundo de Fray Bentos.

Vasella había participado en junio de este año en el campeonato mundial junior de carreras de aventura en Canadá. Este sábado al mediodía fue despedido por una multitud que asistió al sepelio en la necrópolis de la capital de Río Negro.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, calificó la jornada como un "día de luto" y expresó sus condolencias a las familias de los militares fallecidos.

En relación con las circunstancias, Stevenazzi rechazó que pueda hablarse de negligencia y sostuvo que existían distintas medidas de seguridad. No obstante, reconoció que será la investigación la que deberá determinar exactamente qué ocurrió.

El Ejército anunció este viernes, sobre las 19:30, que había dispuesto una investigación administrativa de urgencia, con un plazo de 48 horas. Por su parte, la fiscal de 1.° Turno, Guillermina Chouy, también inició actuaciones y pidió pericias, testimonios y autopsias.

Desde el Ministerio de Defensa se indicó que será necesario esclarecer cómo se planificó y autorizó el ejercicio, cuáles eran las condiciones de seguridad y cómo fue la respuesta ante la emergencia. También se deberán determinar las eventuales responsabilidades.