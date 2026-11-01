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Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado mientras circulaba en moto en Cerro Norte; buscan a ocupantes de un auto

La víctima, de 28 años, circulaba en moto cuando recibió un disparo en el pecho. En la escena del homicidio fueron hallados tres casquillos.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un hombre de 28 años, sin antecedentes penales, fue asesinado de un disparo en el pecho mientras circulaba en una moto, en la noche de este sábado en el barrio Cerro Norte.

La escena del homicidio fue en José Fernandez Cutiello y Avenida Ingeniero Federico Capurro. Allí llegó la Policía tras un llamado al 911 que advertía sobre un hombre herido en plena calle.

Cuando los policías llegaron, el hombre había muerto y, a un costado, fue ubicada una moto.

Foto: Policía.
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De acuerdo con información que manejan los investigadores, los disparos provinieron desde un auto que se acercó a la víctima mientras circulaba en moto. Por estas horas, analizan cámaras de videovigilancia para seguir el trayecto del vehículo.

En la escena trabajó la Policía Científica y halló tres casquillos de calibre 9 milímetros, además de realizar las pericias correspondientes.

La investigación quedó en manos de la Policía y la Fiscalía especializada.

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