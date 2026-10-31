Choque entre un ómnibus y un taxi en el Cordón dejó a los dos conductores y nueve pasajeros lesionados

Un ómnibus de transporte urbano de pasajeros y un taxi chocaron este sábado de mañana. El siniestro ocurrió sobre las 8:15 horas en el cruce con semáforos de Colonia y Minas, en la zona del Cordón.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado , el taxi, que iba sin pasajeros, circulaba por Minas, mientras que el ómnibus lo hacía por Colonia. Al llegar al cruce, ambos vehículos chocaron.

Testigos del siniestro aseguran que el taxista cruzó con luz roja, lo que deberá ser determinado con el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona y establecer las responsabilidades.

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Como consecuencia del impacto, el chofer del ómnibus y nueve pasajeros, así como el conductor del taxi sufrieron lesiones leves, de acuerdo a los primeros datos sobre el estado de salud de los afectados.

El ómnibus terminó impactando contra el predio de una institución educativa ubicada en la esquinas, mientras que el taxi en el medio del cruce de calles.