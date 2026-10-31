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FLORIDA

Dos condenados por estafa al engañar a aseguradoras con siniestros de tránsito simulados para cobrar las pólizas

En allanamientos en Florida, la Policía incautó tres vehículos con sus números de chasis adulterados, dispositivos electrónicos, chapas matrículas, documentación y herramientas.

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Dos hombres fueron condenados por estafa al engañar a las aseguradoras con siniestros de tránsito simulados con el objetivo de cobrar indebidamente el dinero de la póliza del seguro.

La investigación del Departamento de Investigación y Análisis del Tráfico Automotor de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol identificó a un grupo dedicado a este tipo de maniobras fraudulentas y con el apoyo de la Jefatura de Policía de Florida realizó allanamientos en esa capital departamental.

En el procedimiento, se incautaron tres vehículos que tenían el número de chasis adulterado a los que se constató trabajos de limado mediante pulido e injertos. La Policía también encontró dispositivos electrónicos, chapas matrículas, documentación y herramientas utilizadas para llevar adelante las maniobras, detalló el Ministerio del Interior.

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Dos hombres fueron detenidos y terminaron condenados. Ambos por un delito consumado de estafa y otro en grado de tentativa. Uno deberá cumplir una pena de 18 meses de libertad a prueba. El otro, fue condenado además por reiterados delitos de clonación de vehículo automotor y un delito de receptación a 24 meses de prisión, que también cumplirá en régimen de libertad a prueba.

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