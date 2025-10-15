RECIBÍ EL NEWSLETTER
ADVERTENCIA DE MSP POR BARICAPS

Directora general de Salud advierte por "efectos digestivos, abdominales" asociado a consumo de cápsulas para bajar de peso

"Es una demanda importante con el nivel de obesidad y de demanda del descenso de peso rápido, y muchas veces se recurre a todas la estrategias probables", afirmó Fernanda Nozar.

La directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Fernanda Nozar, advirtió por "efectos digestivos, abdominales" en personas con antecedentes de consumo de las cápsulas BariCaps.

La jerarca recordó que las cápsulas no se encuentran disponibles en el mercado uruguayo ya que no cuentan con registro ante el MSP, y que se adquieren en zonas fronterizas con Brasil, su país de origen.

Nozar indicó que la población recurre a las cápsulas para el descenso de peso. Son compuestos de herboristería que no cuentan con registro en la Agencia de Vigilancia Sanitaria brasileña por no catalogarse como medicamentos.

Algunas de las sustancias contenidas en las cápsulas "pueden generar efectos secundarios a determinadas dosis". Desde Salud Pública, recomiendan suspender el consumo y realizar la consulta médica.

