El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió una alerta a la población en la que advierte de posibles riesgos en la salud humana el consumo de productos que son comercializados como "mieles afrodisíacas" que tienen en sus componentes sildenafilo y tadalafilo, fármacos utilizados para el tratamiento de la disfunción eréctil.

La autoridad sanitaria sostiene que esos productos no tiene registro ante el MSP y que, por lo tanto, no fueron sometidos a los chequeos que certifiquen su calidad y que su consumo sea seguro para las personas, como sí se hace con los productos que se comercializan en Uruguay y tienen la habilitación correspondiente.

"La presencia combinada de sildenafilo y tadalafilo y el desconocimiento asociado a la dosificación o concentración que contienen estos productos, suponen un riesgo para la salud de las personas", se advierte.

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Entre los efectos provocados por su consumo, está la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que puede provocar la disminución de la presión arterial. Además, su uso combinado con nitratos, como poppers, antihipertensivos o alfabloqueantes (tamsulosina, terazosina o doxazosina) puede aumentar el riesgo de hipotensión severa. Especialmente, en personas con enfermedades o problemas cardiovasculares, aunque el riesgo es para cualquier persona.

El MSP no recomienda el uso de las "mieles afrodisíacas" y en caso de que la persona esté utilizándolas, aconseja que se suspenda. Además, recuerda que la prescripción del sildenafilo y del tadafilo se realizan con prescripción médica y su venta es controlada con receta profesional.

En casos de mareos intensos, desmayos, dolor en el pecho, dificultad para respirar o pérdida de conocimiento, se debe consultar a un médico de forma urgente. Ante casos de intoxicación, se debe comunicar con el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) al teléfono 1722.