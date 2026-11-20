El Banco de Previsión Social (BPS) pagará una partida especial para jubilados y pensionistas por concepto de canasta de fin de año.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, indicó que el pago se hará efectivo con las pasividades que se cobran a partir del 2 de diciembre. Este año, la partida monetaria es de 3.293 pesos.

El beneficio abarcará a casi 166.000 jubilados que perciben como único ingreso su pasividad cuyo monto es menor a 21.888 pesos, pensionistas por sobrevivencia, por invalidez y por vejez, así como personas que cobren subsidio a la vejez del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que sean mayores a 65 años y que cobren como único ingreso menos de 21.888 pesos.

La partida especial ya está incluida en el cobro de diciembre y los pasivos no deberán realizar ningún trámite adicional.