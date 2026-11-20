El Banco de Previsión Social (BPS) pagará una partida especial para jubilados y pensionistas por concepto de canasta de fin de año.
Casi 166.000 jubilados y pensionistas cobrarán en diciembre la canasta de fin de año de $3.293 de BPS
La partida especial ya está incluida en el cobro de diciembre y los pasivos no deberán realizar ningún trámite adicional. La presidenta del BPS explicó en qué casos se cobrará el beneficio.
La presidenta del BPS, Jimena Pardo, indicó que el pago se hará efectivo con las pasividades que se cobran a partir del 2 de diciembre. Este año, la partida monetaria es de 3.293 pesos.
El beneficio abarcará a casi 166.000 jubilados que perciben como único ingreso su pasividad cuyo monto es menor a 21.888 pesos, pensionistas por sobrevivencia, por invalidez y por vejez, así como personas que cobren subsidio a la vejez del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que sean mayores a 65 años y que cobren como único ingreso menos de 21.888 pesos.
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La partida especial ya está incluida en el cobro de diciembre y los pasivos no deberán realizar ningún trámite adicional.
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