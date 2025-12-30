MSP anunció un convenio entre ASSE y el Hospital de Clínicas; Lustemberg explicó de qué se trata y los beneficios

Sindicato del hospital de Clínicas en conflicto. Foto: FocoUy

El Ministerio de Salud Pública anunció un convenio entre la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Hospital de Clínicas.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, explicó que respetando la autonomía de la Universidad de la República, “el Hospital de Clínicas va a estar integrado de una forma concreta al Sistema Nacional Integrado de Salud. Con recursos, con prestaciones. Va a haber un ida y vuelta de compromiso de las dos partes, donde el Hospital de Clínicas va a poner toda su trayectoria, áreas que desarrolla, en función de los usuarios de ASSE y ASSE también va a ser beneficiada de esta complementación concreta, con recursos, georreferenciación”.

En ese sentido, puso como ejemplo el hospital que construirán en Atlántida, y que tendrá al Hospital de Clínicas para tercer y segundo nivel en patologías complejas derivadas de esa zona.

“Es un aporte económico, que tiene mucho impacto, porque va a ir en aumento a lo largo de estos cinco años. Por eso hoy la presencia del ministro de Economía en esta mesa, reafirmando el compromiso del Poder Ejecutivo”, dijo Lustemberg.