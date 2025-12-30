El Ministerio de Salud Pública anunció un convenio entre la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Hospital de Clínicas.
MSP anunció un convenio entre ASSE y el Hospital de Clínicas; Lustemberg explicó de qué se trata y los beneficios
"El Hospital de Clínicas va a poner toda su trayectoria, áreas que desarrolla, en función de los usuarios de ASSE", explicó la ministra Cristina Lustemberg.
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, explicó que respetando la autonomía de la Universidad de la República, “el Hospital de Clínicas va a estar integrado de una forma concreta al Sistema Nacional Integrado de Salud. Con recursos, con prestaciones. Va a haber un ida y vuelta de compromiso de las dos partes, donde el Hospital de Clínicas va a poner toda su trayectoria, áreas que desarrolla, en función de los usuarios de ASSE y ASSE también va a ser beneficiada de esta complementación concreta, con recursos, georreferenciación”.
En ese sentido, puso como ejemplo el hospital que construirán en Atlántida, y que tendrá al Hospital de Clínicas para tercer y segundo nivel en patologías complejas derivadas de esa zona.
“Es un aporte económico, que tiene mucho impacto, porque va a ir en aumento a lo largo de estos cinco años. Por eso hoy la presencia del ministro de Economía en esta mesa, reafirmando el compromiso del Poder Ejecutivo”, dijo Lustemberg.
