RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALUD PÚBLICA

MSP anunció un convenio entre ASSE y el Hospital de Clínicas; Lustemberg explicó de qué se trata y los beneficios

"El Hospital de Clínicas va a poner toda su trayectoria, áreas que desarrolla, en función de los usuarios de ASSE", explicó la ministra Cristina Lustemberg.

Sindicato del hospital de Clínicas en conflicto. Foto: FocoUy

Sindicato del hospital de Clínicas en conflicto. Foto: FocoUy

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, explicó que respetando la autonomía de la Universidad de la República, “el Hospital de Clínicas va a estar integrado de una forma concreta al Sistema Nacional Integrado de Salud. Con recursos, con prestaciones. Va a haber un ida y vuelta de compromiso de las dos partes, donde el Hospital de Clínicas va a poner toda su trayectoria, áreas que desarrolla, en función de los usuarios de ASSE y ASSE también va a ser beneficiada de esta complementación concreta, con recursos, georreferenciación”.

En ese sentido, puso como ejemplo el hospital que construirán en Atlántida, y que tendrá al Hospital de Clínicas para tercer y segundo nivel en patologías complejas derivadas de esa zona.

virginia longo anuncio que presentara su renuncia como directora del hospital pediatrico del pereira rossell
Seguí leyendo

Virginia Longo anunció que presentará su renuncia como directora del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell

“Es un aporte económico, que tiene mucho impacto, porque va a ir en aumento a lo largo de estos cinco años. Por eso hoy la presencia del ministro de Economía en esta mesa, reafirmando el compromiso del Poder Ejecutivo”, dijo Lustemberg.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros confirmó que el 31 y el 1° no habrá lluvias y anunció un enero con altas temperaturas y ausencia de precipitaciones
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
Quedó filmado

"¡Perdiste!": policías detuvieron in fraganti a un rapiñero armado en el Prado
CONFERENCIA EN EL MEF

Oddone: "Este cambio era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019"
Sociedad

Hay paro de la banca oficial este martes en Montevideo; reclaman por salario y vacantes

Te puede interesar

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Sociedad

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás video
DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás
Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL

Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero

Dejá tu comentario