Motos, el vehículo con mayor riesgo: siete muertos en cuatro días y un debate sobre la formación de los conductores

Siete personas murieron en siniestros en moto en cuatro días en Uruguay.

Siete personas murieron entre el sábado y el martes en siniestros de tránsito protagonizados por motos en Uruguay. La cifra vuelve a poner el foco sobre un vehículo que concentra el mayor porcentaje de fallecimientos y plantea interrogantes sobre la capacitación que reciben quienes salen a circular.

Según datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) , en 2025 murieron 471 personas en siniestros de tránsito. De ese total, 236 viajaban en motos, es decir, prácticamente la mitad de los fallecidos.

La mayor cantidad de víctimas está entre los 20 y 24 años. Además, el 87% de los fallecidos que circulaban en moto eran hombres y el 13%, mujeres.

Seguí leyendo Un conductor murió y otro está grave tras el choque de dos motos en los accesos a la ciudad de Salto

Los registros también muestran una mayor concentración de siniestros durante los fines de semana, pero particularmente los sábados.

Cada vez hay más motos

El crecimiento del parque de motos también es importante. De acuerdo con datos del Sucive, el número de motos empadronadas pasó de 220.786 en 2021 a 271.530 en 2025.

En promedio, se empadronan unas 22.627 motos por año, lo que equivale a unas 754 por día.

Montevideo y Canelones tienen la mayor cantidad de empadronamientos. En la capital se realizan, en promedio, 1.350 por mes, mientras que en Canelones el promedio es de 920.

Seguridad y capacitación

Daniel Rosich, docente y especialista en seguridad vial, señaló que existe una diferencia importante entre los niveles de seguridad de las motos y los autos. Según sostuvo, el 89% de las motos que circulan en Uruguay no estarían habilitadas para circular en Europa.

Rosich cuestionó la formación que reciben los motociclistas antes de obtener la licencia. “En Europa para sacar una libreta de moto te lleva seis meses y acá lo resolvés en una tardecita”, afirmó.

Y agregó: “Qué curioso que, para sacar una libreta de auto necesitemos 15 clases, cuando hay una incidencia de 20% de mortalidad. Y en la moto, con una incidencia de 51%, no tenemos que dar ninguna clase”, cuestionó.

“Cada dos horas y media, una persona va a quedar con lesiones graves el resto de su vida”, añadió.

Capacitación: academias y curso para algunas empresas

Desde 2017 existe una capacitación de Inefop destinada a trabajadores que utilizan motos para desarrollar sus tareas. El curso tiene una duración total de 12 horas e incluye un repaso de la ley de tránsito, aspectos de física e ingeniería de la moto y comportamiento humano en el tránsito.

Sin embargo, para obtener la libreta de conducir motos no se exige, a diferencia de lo que ocurre con los autos, tomar clases en una escuela de choferes.

Michele Pérez, de la Academia de Choferes Puma, explicó que existen cursos básicos e intensivos destinados a motociclistas.

El curso básico para obtener la libreta de moto tiene un costo de $4.000, mientras que el intensivo cuesta $8.000.

“De un tiempo a esta parte viene mucha gente que ya sabe conducir”, valoró Pérez, respecto a quienes buscan reforzar los conocimientos.

Siete muertes en cuatro días: caso a caso

Los casos se registraron entre el sábado y el martes en Salto, Maldonado y Montevideo. En algunos de los accidentes hubo choques contra otros vehículos y, en otros, los motociclistas perdieron el dominio y terminaron impactando contra árboles o columnas.

El sábado, en Salto, dos motociclistas murieron en dos siniestros de tránsito ocurridos en ruta 3, a unos 300 metros de distancia entre uno y otro.

Sobre las 5:00, un hombre de 52 años murió y un joven de 25 resultó politraumatizado grave tras el impacto entre dos motos.

A las 13:00, un joven de 20 años murió como consecuencia de un siniestro en el que intervinieron tres vehículos.

Ese mismo día, en Maldonado, un motociclista de 26 años murió tras chocar contra una columna en la rambla de Punta del Este, a la altura de la parada 28.

El lunes ocurrieron dos accidentes fatales en Montevideo, a la 1:00 y a las 3:00, uno en Goes y otro en Reducto.

En uno de ellos, un repartidor que circulaba en moto por la avenida perdió el dominio, chocó contra un árbol y murió. El fallecido era un venezolano de 32 años, según informaron fuentes policiales a Subrayado.

El segundo siniestro ocurrió en avenida San Martín y fue protagonizado por un motociclista y un ómnibus. El conductor de la moto murió tras el impacto y su acompañante resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro.

Según datos primarios de la Policía, el motociclista cruzó un semáforo en rojo.

Este martes, un hombre de 39 años y otro de 38 murieron sobre las 7:00 cuando la moto en la que circulaban despistó y chocó contra una columna.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 18,200 de la ruta 6, a la altura de Camino a La Calera, en Toledo Chico.