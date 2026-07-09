Menos fallecidos, menos lesionados y menos siniestros de tránsito en el primer semestre del año, según datos de la Unasev

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) presentó este jueves el Informe Semestral de Siniestralidad Vial correspondiente al período entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2026.

Allí se da cuenta de un descenso en la cantidad de personas fallecidas en siniestros de tránsito, así como también de la cantidad de lesionados y la cifra total de accidentes.

Durante el primer semestre de 2026 se registró una reducción de:

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12,5% menos de personas fallecidas en siniestros de tránsito (217 en 2026 vs. 248 en 2025).

3,4% menos de siniestros de tránsito (10.648 en 2026 vs. 11.025 en 2025).

4,5% menos de personas lesionadas (13.381 en 2026 vs. 14.011 en 2025).

Además, de acuerdo al informe y las cifras oficiales, se redujo 2,7% la cantidad de heridos graves (1.939 en 2026 contra 1.993 en 2025), y 4,6% los heridos leves (11.225 en 2026 vs. 11.770 en 2025).

Hombre, jóvenes y en moto

Los datos de la Unasev indican que “casi 6 de cada 10 personas lesionadas son hombres, y el 45% de las personas lesionadas tiene entre 15 y 29 años, siendo el grupo de 20 a 24 años el más representado (18%)”.

“Las motocicletas continúan siendo el medio de transporte con mayor participación en la siniestralidad: el 64% de las personas lesionadas circula en moto al momento del siniestro y este grupo concentra la mitad de las personas fallecidas (50%)”, destaca el informe oficial.

“En tanto, el 21% de los lesionados circula en auto o camioneta, el 7% es peatón y el 8% restante se desplaza en otros medios de transporte. El 55% de las personas fallecidas en siniestros de tránsito se registran en jurisdicción departamental, en tanto el 45% restante corresponde a jurisdicción nacional”, detalla.

Nota:

“La Unasev señala que “la información se elaboró a partir de los registros del Sistema de Información Nacional de Tránsito, y los datos presentados tienen carácter preliminar”.