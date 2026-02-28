RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO DE LA CANCILLERÍA

Uruguay expresa "extrema preocupación" por ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la represalia iraní a países vecinos

Uruguay publicó un comunicado a través de la Cancillería por el ataque masivo de EEUU e Israel a Irán y las represalias en la región: “Uruguay urge a las partes a la desescalada de la violencia”.

Niños sobre un misil de Irán que cayó en Siria, cerca de los Altos del Golán, según informó Israel. Foto: AFP

Niños sobre un misil de Irán que cayó en Siria, cerca de los Altos del Golán, según informó Israel. Foto: AFP

El gobierno de Uruguay, a través de su Cancillería, expresó este sábado “su extrema preocupación por los ataques militares contra Irán por parte de los Estados Unidos e Israel, así como la respuesta militar iraní, que incluye objetivos en los territorios de sus países vecinos”.

En el comunicado de la Cancillería, el gobierno del presidente Yamandú Orsi pide “el respeto del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, en particular de las cláusulas que regulan el uso de la fuerza en las relaciones internacionales”, y recuerda que esto “resulta indispensable para el mantenimiento de la paz y seguridad regional y global”.

“Como país promotor de la paz, Uruguay urge a las partes a la desescalada de la violencia, a mostrar máxima contención, a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a retomar las vías diplomáticas para la solución de los problemas de fondo vinculados a la cuestión nuclear”, agrega el comunicado oficial de este sábado, minutos después de la hora 11.

Cancillería en contacto con sus embajadas en Israel, Qatar y Emiratos Árabes para saber cómo están los uruguayos allí

Por último, la Cancillería uruguaya informa que “mantiene contacto permanente con el personal diplomático acreditado en sus embajadas en la región, incluyendo en Israel, Irán, Palestina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, el Estado de Catar y el Líbano”.

